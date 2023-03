A Cultura e a cultura

Vítima da crise de má gestão que vem assolando tantas empresas tradicionais atualmente, a Livraria Cultura teve decretada sua falência. Perde com isto a cultura do país, pois a Cultura, fundada em São Paulo pela imigrante alemã Eva Herz (1911-2001), em 1947, muito primou pela qualidade na venda de títulos marcantes da literatura brasileira e internacional. Lamentável, embora soubéssemos que a empresa enfrentava situação complicada desde 2018, quando entrou com um pedido de recuperação judicial que pretendia evitar seu fim.

Os amantes dos livros e , nesta condição, frequentadores de suas lojas antes existentes pelo Brasil, ficam assim órfãos de um ícone da literatura nacional. Seu ocaso nos entristece, como o encerramento de atividades de toda e qualquer instituição relevante para o desenvolvimento cultural do país. A empresa recorreu da decisão judicial e tenta reverter sua situação. Mesmo assim, o panorama que se lhe afigura nos preocupa. Restam-lhe apenas a bela loja do Conjunto Nacional, em São Paulo, e uma outra, em Porto Alegre. Fatores como os altos custos de produção, a queda na demanda por livros e o suposto desinteresse de muitos pela leitura são apontados pela empresa como motivos de seu difícil momento.

A escritora francesa Simone de Beauvoir (1908-1986) declarou, certa vez, que “é preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo”. Com isto, pretendeu dizer que toda iniciativa no sentido do progresso cultural dos indivíduos deve ser bem-vinda e estimulada com o propósito de dar-lhes opções que lhes permitam ampliar o intelecto, evoluindo assim na escala do conhecimento.

Como disse o filósofo espanhol José Ortega y Gasset (1883-1955), “a cultura é uma necessidade imprescindível de toda uma vida. É uma dimensão constitutiva da existência humana, como as mãos são um atributo do homem”. Vê-se, assim, o quanto nos penaliza a perda da Cultura como um desses vetores culturais, num país onde tantas iniciativas precisam ser criadas para saciar a sede intelectual dos brasileiros. Aguardemos a evolução dos fatos e esperemos que algum alento ainda seja alcançado pela Cultura, na esperança de que supere seus atuais e graves problemas.