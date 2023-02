A cultura de paz na educação

O mundo contemporâneo vê, a cada época, diferentes conflitos. Sejam armados ou não, confrontos assim refletem de diferentes formas na sociedade. Para entender de que forma somos afetados e o que fazemos com as consequências e desdobramentos desses combates, a educação tem papel fundamental, ainda mais se atrelada à cultura de paz.

Em ocasião do Dia Mundial da Não-Violência e Cultura de Paz, lembrado em 30 de janeiro, que marca o dia do assassinato do apóstolo da paz mundial, Mahatma Gandhi, e foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), cabe reflexão sobre como a escola é agente de transformação pertinente.

Compreensão, mediação e resolução de conflitos são alguns dos conceitos que, a partir da abordagem da cultura de paz, são apresentados aos estudantes de diferentes séries. A adoção de uma proposta pedagógica que valoriza a parceria com a família, a construção da cidadania, o conhecimento crítico e os bons resultados traçados por cada aluno, é estímulo para ação contra a não violência que a paz, como valor, nos exige cada vez mais. Todos esses pontos podem ser alcançados respeitando os limites entre o individual e o coletivo, especialmente no âmbito educacional.

A cultura de paz se experiencia no cotidiano, nas ações diárias, na coletividade, na troca de experiências. O ambiente escolar é um dos que mais nos permite estar entre semelhantes, colocando na prática, por meio dos projetos educacionais, a empatia e estendendo os efeitos da aplicação de valores humanos a colegas de sala e professores. Assim, amplia-se essa vivência para pessoas do convívio fora da escola, sendo um princípio que fica marcado para a vida inteira e transmitido para futuras gerações.

Nomes como a freira Irmã Dulce, o ativista americano Martin Luther King Jr, o naturalista britânico Charles Darwin, e o abolicionista cearense Dragão do Mar, têm comum histórias de luta, bravura e defesa de princípios caros para a sociedade, sendo estudados na escola e seus posicionamentos difundidos para além dos livros. Ao se debruçarem sobre essas vidas e suas ações, os estudantes são capazes de aplicar a paz e a conciliação no mundo ao nosso redor.

Sávio Paz é diretor geral do Colégio Darwin