O tempo passa, mas não tem jeito! A cruzada obsessiva de Jair Messias Bolsonaro contra a eficiência do sistema eleitoral não arrefece. Por mais testes públicos de segurança promovidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nada demove o chefe do Executivo, chamado de “mito” pelos que o exaltam, de duvidar da inviolabilidade das urnas eletrônicas.

Por mais enfáticas que sejam as declarações do ministro Edson Facchin, que ora preside aquela instituição, no sentido de assegurar a confiabilidade de todos os procedimentos praticados pela Justiça Eleitoral, parece existir, na cabeça do presidente, uma ideia fixa, irremovível, no sentido de questionar, incansavelmente, a idoneidade do trabalho realizado por milhares de servidores envolvidos com as inúmeras fases e atividades afeitas à organização do próximo pleito.

Nem mesmo colocando representantes das forças armadas para acompanharem de perto todo o processo, Bolsonaro ainda assim duvida de toda a sistemática aplicada à organização das eleições.

Assim tem agido há meses, quando começou a organizar essas incontáveis motociatas (palavra que particularmente abomino!) pelos mais diversos pontos do país e até em Orlando, no Estado norte-americano da Flórida, onde recentemente esteve.

Bolsonaro não perde uma única oportunidade para alfinetar, por onde passe, a Justiça Eleitoral. Seja em eventos de inauguração de obras, seja em lançamentos de programas assistenciais ou até durante cerimônias de posse de membros de seu governo, aflora-lhe à mente a obstinada atitude de inflamar os ânimos dos que o admiram.

A Justiça Eleitoral virou a vidraça preferida de um homem que, tanto quanto seus próprios filhos, também políticos, tem sido eleito para sucessivos mandatos utilizando exatamente as urnas eletrônicas. A confiança em seu uso já foi reafirmada, inclusive, pelos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, em muitas declarações à imprensa.

Melhor fará Bolsonaro se parar de contestar o incontestável e obstinar-se, isto sim, em governar! O povo, soberano absoluto do voto, dar-lhe-á a resposta nas próximas eleições.

Gilson Barbosa é jornalista