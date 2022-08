A crise no comércio internacional

Não é novidade que o aumento da inflação impacta diretamente o comércio exterior, principalmente na relação entre Estados Unidos e Ceará. O setor produtivo está sendo duramente impactado com os efeitos da crise no comércio internacional, que se iniciou com a pandemia, mas continua se agravando mesmo com a retomada das atividades.

Apesar da inflação, no primeiro semestre de 2022 o número de exportação subiu 18,8%, se comparado com o mesmo período de 2021, segundo a COMEX. Já nas importações, o Ceará praticamente dobrou os índices no primeiro semestre deste ano quando comparado ao de igual período de 2021. O aumento de 90% rendeu ao estado o total de US$ 2,9 bilhões importados, frente US$ 1,5 bilhão no ano passado.

Além disso, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 2,7 bilhões de exportações foram para os EUA, deixando o Ceará na terceira posição de estado com maior número de exportações. Números que são bastante significativos para a economia e mostram o potencial do nosso Estado. Já que os Estados Unidos compra diversos produtos, principalmente as frutas, castanha de caju, cera de carnaúba, além de motores, geradores de energia, ferro, aço e muito mais. Toda essa relação de comércio favorece a aproximação geográfica, porém a inflação é um fato preocupante, pois a cada dado lançado cria-se uma expectativa de alegria e tristeza.

Hoje com a grande taxa de juros e a maior inflação desde 1994 que gera um enorme conflito entre demanda x ganho de consumo, deixando os empresários e economistas bastante preocupados. Porém, os governos estão tomando as medidas para amenizar essa situação, como a redução do preço do combustível. As commodities que tem alterado o frete internacional diminuindo o preço dos contêineres que estão custando atualmente cerca de 14 mil dólares.

É preciso se unir e buscar estratégias para vencer as adversidades que estão surgindo com a inflação e lutar por melhorias para garantir que o comércio exterior tenha preços competitivos e interessantes para o mercado levando a riqueza dos produtos do Ceará para o mundo exterior.

Augusto Fernandes é CEO da JM Negócios Internacionais