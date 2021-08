A crise em alta

Estamos vivenciando um momento histórico de crises e desafios, tanto político, como econômico-financeiro, além da crise ética, moral e social, que atinge frontalmente a nossa já fragilizada Democracia. A crise política que sacode o Brasil, com consequências desastrosas, requer um entendimento imediato entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, que se digladiam, diariamente, deixando o povo brasileiro com medo e inseguro.

Neste momento difícil por que estamos passando, todos os brasileiros deveriam estar unidos e confiantes, trabalhando para o bem comum, mas o que se vê é uma clara disputa política e ideológica, de um lado, a extrema direita com Bolsonaro e seus radicais seguidores; do outro, a extrema esquerda, com Lula e seus igualmente radicais militantes. No meio dessa disputa estão os empresários e os trabalhadores, suplicando pelo entendimento que permita o reerguimento da economia, fazendo com que a indústria volte a produzir normalmente, o comércio acelere as vendas e o setor de prestação de serviços atinja os seus reais objetivos.

A imprensa, que sempre esteve alinhada às grandes causas da cidadania e se pautou como o muro de arrimo da sociedade, deve continuar imparcial, desempenhando o seu papel estratégico de informação, porquanto o momento é de darmos às mãos e defendermos fortemente a nossa Constituição Federal. Precisamos ajudar a construir um mundo mais humano, mesmo com imperfeições, mas onde a amizade seja desenvolvida, a natureza protegida e a dignidade do homem, realmente, respeitada. E assim, termos um País livre e decente para os nossos filhos, netos e para todo mundo.

Assim, urge, antes que seja tarde demais, que as Instituições voltem a se entender, pondo fim nesse clima de guerra que se instalou no País, e a nossa Nação vislumbre alternativas mais favoráveis, visando trazer a tranquilidade do povo brasileiro e a esperança por dias melhores, pois a paz é luz, é vida, é decência, é a essência do homem. Não pode haver paz onde há tanto ódio, discórdia e desentendimento. Que reine a paz, pois é o que aspiram os nossos compatrícios.

Antonio Cruz Gonçalves

Empresário