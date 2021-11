A COP26 e a agricultura sustentável

A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26) nos faz pensar em como estamos usando os recursos naturais. Quando vamos começar a aproveitá-los de forma sustentável? Trata-se de uma mudança de mentalidade, de uma transição ética pela qual a governança global no que tange a agricultura precisa passar. Para muitos, agricultura é negócio, mas o fato é que ela também é produção de comida. É trabalho e renda, é organização social no campo. É o cerne do segundo Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável (ODS 2): acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

A agricultura, além de ser uma pauta de gestão social, é também de gestão ambiental. Existem dois alvos críticos nessa discussão: a importância das comunidades e do poder local e a forma como a agricultura é organizada, principalmente nos aspectos fundiários e de incentivo à cooperação entre produtores. Ambos convergem para a importância de o território promover uma agricultura sustentável. Há uma ideia de que apenas seria possível promover o desenvolvimento econômico no Brasil com empresas gigantes e com concentração de terras e de capital. Mas, é possível ter um modelo de governança em que se promova a competitividade e considere a dimensão negocial, que permita a desconcentração de terras e de capital, a colaboração entre pequenos e médios produtores e a importância das comunidades locais.

Há estratégias de desenvolvimento agrícola que conferem sustentabilidade a partir da inclusão social, econômica e produtiva, de democratização fundiária e de ampliação de capacidades pelos atores locais. A exemplo, o fomento ao desenvolvimento de cooperativas e de negócios comunitários, a formação de Arranjos Produtivos Locais e o fortalecimento de cadeias de valor com base em vocações locais. Colocar isso em prática passa por políticas e programas de incentivo e investimento na agricultura de base e pelo voto de confiança que precisa ser feito por líderes estatais e empresariais em nível global. A COP26 é, ou seria, um lugar possível para um movimento nesse sentido começar.

Gláucio Gomes é diretor de desenvolvimento da Agência de Desenvolvimento Econômico Local (Adel)

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.