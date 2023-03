Há pouco mais de um mês, no dia 08 de janeiro, uma horda de homens e mulheres de várias idades e inúmeros interesses, promoveu as mais grotescas imagens de desrespeito à liberdade, ao patrimônio público, à democracia e aos pilares de uma sociedade civilizada. Um início de ano marcado por uma imagem histórica e dolorosa. Um ponto de inflexão e de reflexão. Atos selvagens e antidemocráticos transmitidos ao vivo. Cenas que não devemos esquecer nunca para que jamais se repitam.



Aprendemos com isso que a construção democrática se dá diariamente, por meio da forma com que agimos nas casas legislativas e nas escolhas das verdadeiras prioridades. No Ceará há mais de uma década optamos pela qualificação, pela ciência e pelo desenvolvimento sustentável. Não à toa saiu do Complexo do Pecém, a primeira célula de hidrogênio verde do Brasil. Não é mágica. É opção e investimento na capacidade de produção.



Porque somos democratas, construindo um estado que não aceita a arbitrariedade e o arbitrário, o parlamento cearense inicia 2023 debatendo formas de zerar a fila de cirurgias eletivas produzidas pela pandemia, a recomposição orçamentária destruída pelo antigo governo federal, uma reforma administrativa em linha com a união para dar celeridade aos ritos estatais, amplo diálogo com todos deputados e deputadas independente da matiz política e a mais importante iniciativa sem a qual nenhuma sociedade sobrevive: o combate à fome.



A volta de um olhar humanístico, que respeita as pessoas, as vacinas, a vida e efetivamente age contra a vulnerabilidade social é mais um marco histórico. O governo do Ceará vai ser o primeiro a universalizar o ensino integral. Sem tratar o divergente como inimigo, que é a semente do estágio de ódio que desestabilizou milhares de famílias no país.



No Ceará o divergente tem vez, tem voz. Como rege a verdadeira democracia, mas aviso aos navegantes dessa nau, continuaremos construindo, promovendo o bem comum, buscando as soluções para os verdadeiros problemas da população. Inimigo imaginário ficará para a retórica de quem, fingindo respeitar a democracia, mas se utilizando dela, a tentou destruir.

Romeu Aldigueri é deputado Estadual (PDT)