A Constituição e a justiça social

A chamada “Constituição Cidadã”, como tão bem foi definida por Ulysses Guimarães, consolidou e resguardou direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a proibição da tortura e a criminalização do racismo, entre outros

Gilson Barbosa
Promulgada em 5 de outubro de 1988, em sessão solene do Congresso Nacional, a Constituição Federal chega aos seus 37 anos de existência. Resultado dos trabalhos realizados pela Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo saudoso deputado paulista Ulysses Silveira Guimarães (1916-1992), a Carta Magna determinou o final de 21 anos do regime militar e deu início ao processo de redemocratização do país. Ulysses, ao discursar naquela data histórica, declarou, ao se referir ao final do período de exceção, que “esperamos a Constituição como o vigia espera a aurora” , saudando-a como “o estatuto do homem, da liberdade e da democracia”.

Resultado da multiplicidade de propostas discutidas durante a Assembleia Constituinte, cujos trabalhos decorreram de fevereiro de 1987 até o dia de sua promulgação, a Constituição Federal é a bússola que rege o ordenamento jurídico do país. Sobre ela assentam-se os princípios da liberdade, da democracia e da justiça social. A cerimônia no Congresso Nacional foi o momento culminante de um processo que teve a participação direta da sociedade brasileira. Esta contribuiu com milhões de sugestões encaminhadas pelos cidadãos e por entidades representativas dos mais diversos segmentos sociais.

A chamada “Constituição Cidadã”, como tão bem foi definida por Ulysses Guimarães, consolidou e resguardou direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a proibição da tortura e a criminalização do racismo, entre outros. Tem importante caráter progressista, sendo inovadora na questão ambiental e na garantia dos direitos básicos dos cidadãos, como o acesso à educação, à saúde, ao trabalho e a outras necessidades sociais. Sua promulgação estabeleceu os chamados “remédios” fundamentais para o fortalecimento de um país mais próspero, mais democrático e socialmente justo.

Advinda de um período difícil da história brasileira, a Constituição de 1988 promoveu o fortalecimento da estabilidade democrática, com o exercício da soberania popular através do voto direto e secreto e a garantia do pleno e harmônico funcionamento dos três poderes. O arcabouço constitucional vigente estabeleceu rumos mais audaciosos para o crescimento do país. Claro, muito há que ser feito nesta contínua caminhada por um Brasil melhor, pelo qual todos aspiramos. Neste mês festivo para a democracia, que nossa Carta Magna evolua ainda mais, beneficiando o progresso social e político da pátria, permitindo-lhe, e a seu povo, alcançar novos, mais amplos e mais justos horizontes.

