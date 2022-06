A comunicação clara e o sucesso da empresa

Uma das atitudes mais importantes que um líder deve ter é saber como motivar sua equipe. Para isso acontecer, é de extrema importância que a comunicação na empresa seja clara, assim, pode-se evitar erros futuros.

Lembre-se: para sua equipe dar certo a comunicação deve ser clara, concisa e objetiva. Explique aos seus colaboradores o que se espera deles naquele projeto. Deixe claro, de maneira simples e eficiente, para que entendam o que deseja ser feito dentro do prazo estipulado.

Outro ponto que vale ser mencionado é que, quando as tarefas estão organizadas, consegue-se otimizar tempo. Assim, aproveita mais o seu dia com a sua família, na empresa e até com você. Uma boa estratégia com objetivos claros, em relação à organização e comunicação, poupa tempo e faz com que a equipe entregue o que foi pedido evitando erros.

É importante ter em mente que você tem de acreditar no que faz, no que e como o seu serviço pode proporcionar e contagiar as pessoas que estão à sua volta. Não adianta tentar vender aquilo que não acredita, porque não vai ser algo verdadeiro, autêntico – e as pessoas vão notar. Faça o seu projeto, o seu negócio, sua empresa, o seu produto ou serviço serem únicos para você e, com isso, todos acreditaram nele. Faça tudo bem-feito!

Tenha sempre em mente que uma boa comunicação é a chave para tudo. Se o destinatário não entendeu a mensagem, foi porque o remetente não se fez claro. Aprenda a se comunicar de forma eficiente para liderar sua equipe e atingir os melhores resultados!

Leonardo Chucrute é gestor em Educação e CEO do Zerohum