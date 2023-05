A compreensão da arquitetura no uso de louças e metais

Louças e metais são fundamentais na arquitetura e podem recomendar, com base em algumas premissas, os recursos mais adequados ao nosso cotidiano. Essas soluções são percebidas com destaque, uma vez que, após o acabamento das fases de construção permitem que a funcionalidade tecnológica, a performance, a qualidade e o design entrem nas casas e nos escritórios. Devemos sempre protagonizar grandes projetos quando partimos do pressuposto de que cada concepção arquitetônica será única. Desta forma, vivenciar a experiência centenária Kohler Signature Store (KSS) é a certeza do desafio permanente que mantém a contemporaneidade associada ao processo cultural.

Trabalhar a KSS é estar diante da trajetória de descobertas e da modernização de louças e metais que aparelham, embelezam e trazem segurança para crianças, adultos e idosos – responsabilidade herdada de gerações. Desta forma, é necessário compreender a escolha para um ambiente residencial ou corporativo. Precisamos construir uma afinidade, a partir da materialidade dos produtos, para com aqueles que utilizarão dos mecanismos essenciais, sem esquecer das questões de acessibilidade com as devidas adaptações para pessoas com deficiência (PCD) ou com espectros mentais (TEA e outros).

A arquitetura, nessa ocasião, seguirá envolvida na conexão contemporânea a fim de desenvolver projetos inteligentes, sustentáveis, inclusivos e magníficos. Esse trabalho determinará maior interação do consumidor com a marca, sendo comprovado através de pesquisas. A proposta individualizada projetará o arquiteto para uma área promissora que inspira novidades alicerçadas em histórias relevantes de caminhos percorridos em 150 anos.

Empenhar-se nessa essência memorável através de louças e metais centenárias promoverá a mobilidade da arquitetura por meio de dispositivos que se conectam às demandas cotidianas de uma vida moderna e agitada. A ação aqui definida, sem dúvida, trará equilíbrio e coerência na proposta apresentada com base nas soluções conceituais que envolvem tecnologia, layout e inovação – um tripé responsável pelo bem-estar.