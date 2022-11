A composição do novo Governo

Tendo ao seu lado o experiente líder Geraldo Alckmin, o presidente recém-eleito apresta-se para a configuração do novo Governo, que deverá abrigar técnicos e políticos capacitados sintonizados com as diretrizes pré-concebidas, tudo devendo receber a chancela do próximo titular do Planalto, agora, com pouco mais de um mês para constituir os quadros do Poder Executivo, numa ingente missão de reestruturar o País para nova fase de progresso, desenvolvimento e bestar-social.

Até aqui, sem descompasso, o panorama ora esboçado tende apresentar, em breve, o seu formato definitivo, em meio ao assédio de muitos que buscarão espaço, a fim de colaborar em postos relevantes, todos querendo integrar o rol de nomes que substituirão à equipe de Jair Bolsonaro – este, conformado com a perda do embate renhido, que enfrentou na competição deste ano.

No Congresso, as lideranças governistas terão seletividade para situar aqueles que possam atuar em comum, sempre procurando evitar desencontros, primando pela sintonia em relação às orientações dos ungidos ao comando de nossa Nação.

Ao Primeiro Magistrados chegarão as postulações mais complexas, cabendo-lhe a definição dos indicados para cargos essenciais, sem imposições que possam gerar insatisfação por entre os respectivos correligionários, muitos deles possuindo talento e experiência em variados setores do Poder Público federal.

Sob a alçada presidencial certamente recairão decisões de largo alcance, compelindo ao mesmo ultrapassar obstáculos que trariam intranquilidade aos futuros componentes da equipe, predisposta a impulsionar os planos do Primeiro Escalão, sobressaindo aqueles que se acham detentores de tirocínio para levar a cabo projetos que melhor atendam às nossas correntes de pensamento.

Uma transição, sem atropelos, é o que esperam os segmentos mais conscientizados do País, aguardando-se que seja formulado um grupo técnico-político capaz de realizações focadas em melhorias a milhões de compatrícios.

Se assim ocorrer, estará se comprovando a máxima, segundo a qual “toda a eleição sempre tem um grande vencedor: o povo...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte