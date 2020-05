A ciência e o pacto pela vida

Neste 7 de maio, cientistas, professores e estudantes de todo o Brasil promovem na internet a Marcha (virtual) pela Ciência. Nos últimos dois meses, séculos passados e o esforço de gerações em prol de futuro melhor desfilam aos nossos olhos. A peste, pandemia do século 14, e a epidemia da varíola no século 19, que matou, apenas em Fortaleza, cerca de 60 mil pessoas, nos assombram. Péssimas condições, níveis elevados de pobreza e fome, e um Sistema Único de Saúde (SUS) carente de recursos fornecem condições propícias para experimentarmos nova catástrofe. Adubada pela enorme desigualdade social, a crise atual na evolução da pandemia causada pela Covid-19 já desenha no país o mesmo que se vê nos Estados Unidos: os mais pobres e vulneráveis sofrem as piores consequências.

O isolamento social - recomendado pela OMS, sociedades e organismos científicos e de saúde - é boicotado pelo presidente Jair Bolsonaro, irresponsavelmente levando a população à desgraça. Ante esse cenário e seu desenrolar sombrio, a sociedade civil recorre à ciência, à solidariedade e à democracia. Assim, nasceu o Pacto pela Vida e pelo Brasil no último dia 7 de abril, lançado e endossado por 115 reconhecidas entidades nacionais e internacionais. Os signatários do Pacto conclamam aos brasileiros, em particular, aos governantes e parlamentares, a exercer a cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e dignidade humana.

A crise econômica agravada pela Covid-19 pode causar distúrbios sociais incontroláveis e requer a busca urgente de soluções envolvendo toda a sociedade. Para tanto, é fundamental a contribuição da ciência, desenhando políticas públicas eficazes para o combate à pandemia ou a implementação de programas econômicos de reestruturação pós-crise. O momento é mais que oportuno para uma marcha em defesa da vida e da ciência. Sim, a vida vem antes da economia. É esse o Pacto. O remédio é a ciência.

Cláudia Linhares Sales

Diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência