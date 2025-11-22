A China que quebra paradigmas e abre novas portas ao Brasil

A China consolida-se, cada vez mais, como a potência que move o comércio mundial. A participação de empresas brasileiras na maior feira de exposições do planeta, realizada neste país, e as visitas técnicas às regiões industriais, como Ganzhou, mostram uma realidade que desafia antigos estereótipos e revela um cenário muito mais sofisticado do que o imaginário comum costuma retratar.

A imagem de um país fechado e inacessível já não encontra respaldo na prática. O que se observa é uma China rica, segura, eficiente e profundamente tecnológica, onde mobilidade urbana, logística, produção industrial e serviços funcionam em alta velocidade e com rigorosa precisão. Trata-se de um ecossistema econômico estruturado para operar com fluidez, competitividade e escala.

O tamanho do mercado interno chinês e seu apetite por parcerias estratégicas chamam atenção. As linhas de produção, cada vez mais modernas, revelam uma indústria orientada para a inovação e para a conexão global. A nova geração de empreendedores chineses busca ampliar relações internacionais com ritmo acelerado, abrindo espaço para nações que desejam se integrar a essa dinâmica — e o Brasil está entre elas.

Os acordos recentes entre Brasil e China reforçam essa aproximação. A ampliação da cooperação nas áreas de tecnologia, comércio, sustentabilidade, agronegócio e mobilidade internacional, somada à adoção de instrumentos digitais e ao swap cambial direto entre os bancos centrais, sinaliza nova fase na relação bilateral. São medidas que reduzem custos, aumentam previsibilidade e fortalecem a posição das empresas brasileiras no mercado asiático.

No campo do Direito Internacional e da Mobilidade Global, abre-se período propício para que o Brasil se reposicione no comércio exterior. Em vez de ocupar o papel tradicional de fornecedor ou comprador, o país tem condições de se afirmar como parceiro estratégico de produção e inovação, especialmente em setores que demandam integração tecnológica.

O centro de gravidade dos negócios desloca-se para o Oriente. As nações e empresas que se adaptarem ao ritmo chinês e investirem em cooperação tecnológica estarão melhor posicionadas para competir no cenário global.

A China não é apenas um gigante econômico: é um laboratório vivo de oportunidades. Ignorar essa força emergente significa abrir mão de participar do futuro do comércio internacional, já em pleno curso.

André Lima é advogado