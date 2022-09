A casa personalizada deixa de ser ficção e passa a ser uma realidade

O atendimento à personalização de unidades residenciais está em crescimento em áreas da Região Metropolitana de Fortaleza, espaços que dispõem de cenários arborizados e maior contato com a natureza. As incorporadoras buscam encontrar um padrão diferenciado do tradicional mercado. Neste caso, posso definir que a adaptação individualizada de casas é o procedimento mais eficiente de ampliação humana no empreendimento imobiliário – construção que agrega sentimento e singularidade. Desta forma, ficará fácil apresentar as diretrizes que devem dirigir o incremento de uma metodologia de casas personalizadas, compreendendo a realidade do cliente e, na ocasião, proporcionando aquilo que antes parecia uma ficção.

Entender sobre a personalização de casas em condomínios horizontais é, sem dúvida, o diferencial entre todos os modelos da construção civil. São pequenos detalhes do início da obra até a fase final de acabamento, tudo pré-estabelecido entre clientes e construtoras. As opções de plantas até são disponibilizadas como sugestões apenas para se familiarizar, contudo, serão consideradas somente como ideias para definirem o projeto individual. Tudo é milimetricamente calculado para não haver desconforto, pois a meta é atingir o formidável imóvel.

Esse aumento de demanda parece ser algo previsível para os tempos vindouros, pois as pessoas, desde a pandemia do coronavírus, estão mais presentes em casa realizando tarefas virtuais – o híbrido passou a ser uma realidade. Por conseguinte, a procura pelo imóvel ideal é permanente e a personalização ganha força e movimenta a economia. Tais perspectivas que visam transformar projetos residenciais em propostas admiráveis, atendendo expectativas, deixam o mercado competitivo e acelerado.

É válido destacar que há uma diferenciação de prazos para conclusão de casas personalizadas, pois a definição da obra é individualizada. A incorporadora, neste caso, poderá definir perímetros para alcançar o tempo determinado até a conclusão. Será imprescindível a participação do cliente a fim conferir artifícios utilizados no processo moderno que envolve dinamismo e interação e, ainda, a lucratividade no segmento - ganha na compra e na venda.

Helena Lima é sócia-diretora da Valori Negócios Imobiliários