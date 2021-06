A Caixa de Pandora do governo Bolsonaro

Legenda: Jonathan Cabral é estudante Foto: Arquivo pessoal

Na manhã da segunda-feira (7) o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração onde ele afirma a apoiadores que um relatório do tribunal aponta número inflado de mortes pela Covid-19 no Brasil no ano passado, que daria a entender que houve menos mortes pelo vírus do que divulgado oficialmente pelo governo.

Horas depois, o TCU se manifesta negando quaisquer informações que indiquem que houve supernotificação nos números. O comunicado foi feito no Twitter. O tribunal também declarou que o documento mencionado pelo presidente não é de autoria do TCU.

No final de tudo, ele admitiu que errou, porém, insistiu na ideia de que o número de mortes pela Covid foi inflado.

Infelizmente, como parte do método de mentiras à la Bolsonaro, a informação falsa já circulou, chegando ao reino das fake news e já cumprindo o seu objetivo: fazer a população duvidar e até minimizar dos dados de vidas perdidas pela Covid, para mostrar que o cenário que estamos vivendo é um alarme e que está tudo bem.

Em outro dia, a Secom, rebateu uma reportagem feita pelo semanário britânico The Economist que se tratava do Brasil, publicada no dia 3 de junho. O título dela era “Time to go”, que traduzido significa “Hora de ir”.

No dia 6 de junho, ela escreveu em seu Twitter algo realmente vergonhoso. Em uma parte, a reportagem trouxe essa expressão: “Vote him out”, se tratando do Bolsonaro, a frase é traduzida para tirar ele pelo voto, porém, a Secom utilizou uma transcrição errada e disse que a expressão significava eliminar Bolsonaro, no contexto de assassiná-lo. A tradução foi tirada do Google Tradutor, que inclusive mudou o significado para “votar nele”.

Mais uma vez em que o Brasil age como uma criança birrenta, quando não age como o bobo da corte nos debates internacionais. Uma verdadeira vergonha internacional.

Quantas coisas ruins que a caixa trouxe né? Meu veredicto é que o Bolsonaro está tentando movimentar a sua base, que vem caindo muito, com táticas moldadas no método bolsonarista. Porém, diferente do mito grego original, a caixa não trouxe esperança. Invés disso, ela trouxe desesperança, com mais uma semana de falácias descobertas.

Jonathan Cabral

Estudante de ensino médio