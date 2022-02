A busca pela equidade

Neste dia 20 de fevereiro, é comemorado o Dia da Justiça Social. Esta que trata de garantir o acesso aos direitos, previstos em lei, corrigindo qualquer desigualdade, ilegalidade ou desrespeito, ou seja, é uma construção moral e política que representa uma maneira de amenizar e erradicar os efeitos das desigualdades sociais. Enquanto a justiça civil busca a imparcialidade em seu julgamento, sempre partindo dos aparatos legais para justificar suas ações, a justiça social busca a correção de desigualdades por meio da verificação das dificuldades particulares de cada grupo e da implementação de ações que venham remediar a situação.



Um dos grandes protagonistas na busca constante da justiça social são as defensoras e os defensores públicos, cuja atribuição de prestar assistência aos hipossuficientes e às minorias se torna mais necessária diante do crescente estado de miséria que assola o nosso país, consequência mais evidente da pandemia vivenciada nos últimos anos. O fato é que diante de tamanha fragilidade social e violações rotineiras de direitos humanos que temos visto crescer nos últimos anos, o papel desse grupo de profissionais se torna ainda mais necessário, como elos de ligação entre o indivíduo e a justiça social.



No entanto, os defensores públicos não devem ser os únicos nessa busca constante. Sociedade civil, instituições e entidades, também têm papel de destaque nessa luta pela construção de uma maior sensibilidade social, encarando as diferenças existentes para elaboração de estratégias de promoção da equidade. A justiça Social pode ocorrer em pequenas ações do dia a dia, como no diálogo para a solução de conflitos, em ações de combate ao racismo, a homofobia e ao machismo, privilegiando uma maior igualdade entre as vítimas que constantemente vivem assombradas pelo preconceito, passando por situações desgastantes e traumáticas. A justiça social se constrói pela ação diária de toda a sociedade. Todos atuando de forma consciente para a construção de uma rede de apoio que propicie uma justiça social mais célere, que culmine com a erradicação de toda forma de desigualdade.

Andréa Coelho é presidenta da ADPEC