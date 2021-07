É interessante como certas pessoas têm uma incrível resistência à leitura. Parece até algo impossível conseguir parar para ler e se concentrar. Tudo é possível com a leitura, quem lê raramente se sente sozinho. Na hora da leitura, esqueça o mundo, foque o seu pensamento somente no que você está lendo. Em tempos de quarentena, em que as pessoas ficam em casa, sem poder participar do velho convívio social, a leitura é um lenitivo para passar o tempo. A casa passou a ser o espaço de socialização possível.

Usar o tempo para ler, nesse momento, pode ser um fator de manutenção da saúde mental, que nos entretém e possibilita a vivência de experiências outras que só a leitura de um bom livro pode proporcionar, que busca sempre espairecer o intelecto. É uma forma lúcida de relaxamento e de um distanciamento do mundo através da emersão nas infinitas possibilidades que um livro pode oferecer.

Julgo justo, merecido e oportuno, mencionar aqui o trabalho desenvolvido pelo escritor e professor Gonzaga Mota, de promover doações de livros a escolas públicas da Capital e do interior. Quando numa entrevista ele falou: “Esse é o meu trabalho, simples, solitário, mas apaixonante, porque vejo que a cultura e a educação são tudo para que tenhamos um povo com melhor qualidade de vida... Educar é nobre”, resume o escritor.

A boa leitura abre nossas mentes, provoca emoções, faz-nos refletir, pode mudar nossa maneira de pensar e até de agir.

Ela é aquisição de conhecimento, é aprendizado, é acreditar que o prazer também pode ser transformador e construtivo. Nela podemos encontrar melhores palavras para se comunicar e tornar mais adequados nossos diálogos, pois desenvolve o nosso cérebro e raciocínio.

Ler é mais do que uma simples ação, é construir sonhos e nos encaminha à realização e à inovação, permitindo melhor compreensão do mundo exterior e interior. Ler não é só absorver passivamente as palavras de um livro, é também o investimento ativo que você faz em si mesmo. Como disse o Albert Einstein: “Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento”. Leiamos.

Antonio Cruz Gonçalves

Empresário