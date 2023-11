A Black Friday que faz sentido

A Black Friday tornou-se uma data marcante no calendário das marcas, de pequenas a grandes, proporcionando aos consumidores a oportunidade de adquirir produtos e serviços desejados a preços “irresistíveis”, menores do que as promoções corriqueiras. No entanto, a oferta de descontos não garante o sucesso das marcas.

Não adianta fazer promoção na Black Friday se você não constrói um relacionamento com o consumidor por meio do branding, ao longo do tempo. No fervor da Black Friday, as marcas muitas vezes concentram seus esforços em oferecer descontos tentadores. No entanto, é imperativo compreender que, em um mercado com tantos players e a régua de exigência dos clientes tão elevada, a diferenciação vai além do preço.

Um dos pontos mais importantes a pensar sobre isso, é a conexão emocional entre a marca e o consumidor, estabelecendo uma lealdade que transcende as ofertas temporárias. A Black Friday não deve ser encarada como uma oportunidade única de venda, mas sim como um ponto a mais para alavancar essa construção de relacionamentos, pensando em um vínculo duradouro. Ou seja, ela não é o início da relação, ela é mais uma estratégia.

Marcas que investem em branding durante esse período não apenas oferecem produtos com desconto, mas também comunicam seus valores, missão e identidade. Esse engajamento vai além da transação comercial, criando uma base de consumidores que se identificam com a marca em um nível mais profundo. O branding eficaz na Black Friday envolve a prática da autenticidade e transparência.

Os consumidores modernos valorizam marcas que são genuínas e abertas sobre suas práticas comerciais. Ao comunicar de forma transparente as políticas de preços, a origem dos produtos e os compromissos sociais, as marcas constroem confiança. Essa confiança é um alicerce essencial para a fidelidade do cliente a longo prazo.

A corrida por descontos consolida a presença no mercado, mas um branding eficaz não apenas impulsiona as vendas momentâneas, ele estabelece a base para um relacionamento sólido com os consumidores. Por isso, o sucesso de marca A ou B na Black Friday não é medido apenas pelos números de vendas, mas pela construção de uma identidade resiliente e sustentável, capaz de prosperar além das promoções sazonais.

Céu Studart é estrategista de marca e proprietária da Desencaixa Branding