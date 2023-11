A Black Friday não é para o atacado de moda

O termo Black Friday que significa, em tradução livre para o português, "sexta-feira preta", passou a ser usado nos Estados Unidos, a partir dos anos de 1980, como sinônimo de grandes liquidações no país, principalmente para incentivar compras antecipadas de Natal. No Brasil, o evento também acontece no mês de novembro, porém, com o objetivo de liquidar os estoques de varejo remanescentes do ano, para que as marcas, então, deem início às vendas de final de ano.

Tradicionalmente associada a descontos em produtos de consumo, a data é uma das mais aguardadas para muitos consumidores, mas, nem todos os negócios se beneficiam dessa loucura de descontos. As promoções neste período podem não ser tão vantajosas para alguns tipos de negócios e o nicho de moda em atacado está entre eles. É preciso abrir uma reflexão sobre os aspectos mercadológicos diante das especificidades tanto do setor como do país. As características do mercado dos Estados Unidos não podem, necessariamente, ser equiparados com o brasileiro.

Quando pensamos no ciclo de vendas do varejo no Brasil, temos o mês de novembro como o marco para o lançamento de coleções de final de ano. Já no ciclo do atacado, esses lançamentos devem ocorrer com, pelo menos, dois meses de antecedência, para que o abastecimento aos revendedores de moda seja efetivo. Sendo assim, toda a produção deve ser ainda mais antecipada, devendo ter seu lançamento entre setembro e outubro. Muda-se o formato do negócio, muda-se também a dinâmica de vendas.

Nesse sentido, sob qual lógica as marcas de atacado devem liquidar suas coleções recém-lançadas, em um período em que o produto está “fresco”, as vendas estão superaquecidas e o faturamento a todo vapor? Não é sensato e chega a ser injusto que o fabricante de moda em atacado seja forçado a oferecer promoções em seu melhor período de vendas, em decorrência de uma ação influenciada pela cultura de outro país. Quando se trata de atacado, posicionamento e coerência são determinantes para o sucesso do negócio. É aquela velha história, nem tudo que é aplicável à maioria, pode nos ser também.

Daniela Branquinho é gerente de marketing do Estação Fashion