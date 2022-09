Organizamos e apresentamos em setembro de 2018, o livro “Diariamente com a Bíblia Sagrada”- citações para meditar com fé. No dia 30 de setembro de cada ano, comemora-se a data da Bíblia, bem como a festa de São Jerônimo. O mencionado Santo, encarregado pelo Papa Damaso, realizou um trabalho extraordinário para o cristianismo.

Escrita em épocas e locais distintos, nos idiomas aramáico, hebráico e em grego, o teólogo traduziu-a para o latim. A partir desse momento ocorreu uma ampla divulgação em várias línguas. Até hoje o Livro dos Livros continua sendo o mais importante de todos os tempos, todavia não sabemos se é o mais lido e interpretado. A Bíblia é formada pelo Antigo Testamento (escrito antes de Cristo) e pelo Novo Testamento (escrito depois de Cristo).

Consideramos, por suas passagens espirituais e de vida, com análises filosóficas e teológicas, o Texto mais sábio da literatura universal. Qualquer livro de qualquer autor (prosa, romance, poesia etc) se examinarmos, encontramos alguma mensagem constante da Bíblia, mesmo que o autor não tenha tido, de forma analítica, a intenção de redigí-la. Concordamos que a Bíblia não é apenas um Livro para estudiosos, mas, principalmente, para o povo. Apesar de a sua exegese não ser fácil, o leitor precisa ter a conciência de que a Sagrada Escritura é um Livro de reflexão e oração.

Convém sempre lembrar uma frase do padre Antônio Vieira: “Semen est verbum Dei” (A semente é a palavra de Deus). Assim, aqueles que possuem a dificil missão de conduzir um povo, além dos projetos e do “marketing” político, não devem nunca esquecer de interpretar com fé os ensinamentos bíblicos. P.S. Conforme Abraham Lincoln, “Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste Livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e, vivereis e morrereis um homem melhor” e de acordo com I. Kant, “É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia”.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC