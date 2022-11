A bandeira nacional foi instituída originalmente pelo decreto no. 4, de 19 de novembro de 1889 ( daí a data de sua comemoração ), do governo provisório da República, com a redação que lhe foi dada pelo baiano Rui Barbosa (1849-1923). Ao contrário do que aprendemos na escola, com relação ao significado de suas cores, a origem da cor verde está associada às casas reais de dom Pedro I, representando a casa de Bragança, da qual fazia parte a sua família, e o amarelo, a casa real austríaca dos Habsburgo-Lorena, à qual pertencia dona Leopoldina, a primeira esposa do imperador.

A frase “Ordem e Progresso” , colocada em seu centro, resume os ideais positivistas do filósofo francês Auguste Comte (1798-1857). O azul, por sua vez, representa o céu e os rios brasileiros. O desenho de nossa atual bandeira foi feito por Décio Vilares (1851-1931), inspirado na bandeira do império. Com o tempo, a cor verde foi associada às nossas matas e o amarelo, às nossas riquezas, enquanto o branco foi relacionado ao desejo do país pela paz. Com a lei no. 8.421, de 11 de maio de 1992, nossa bandeira passou a ter o formato atual, ostentando 27 estrelas, com a inserção dos Estados do Amapá, Tocantins, Rondônia e Roraima. A mesma lei determina que uma nova estrela deverá ser incluída na bandeira sempre que um novo Estado venha a ser criado no país, atualizando-se o pavilhão nacional.

Embora o Dia da Bandeira não seja feriado nacional, é data de extrema importância para o Brasil, pelo profundo significado de que se reveste. Ao lado do hino, das armas e do selo, compõe nossos símbolos da pátria. Da mesma forma que todos estes, deve ser tratada com o devido respeito. Para tanto, há também a lei no. 5.700, de 1o. de setembro de 1971, que proíbe atos em seu desfavor.

Dito isto, acrescente-se que a bandeira é de todos nós e não “propriedade” exclusiva deste ou daquele grupo que defenda determinada tendência político-partidária, como há pouco vimos antes, durante e até depois das eleições deste ano. A bandeira e as cores nacionais jamais deverão ser afrontadas dessa forma. Pertencem a todos os brasileiros, sem preconceitos ou discriminações.

Gilson Barbosa é jornalista