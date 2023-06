A Balança da Saúde

Em uma sociedade cada vez mais consciente dos custos crescentes dos cuidados com a saúde, um aumento recente nos planos de saúde tornou-se um tópico de preocupação para muitos brasileiros, especialmente os 341 mil cearenses que serão diretamente impactados. A ANS aprovou recentemente um reajuste de 9,63% nos planos de saúde individuais e familiares, válido de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024, com cobrança retroativa de maio e junho aplicada em julho e agosto.

Esse aumento, embora menor do que o reajuste de 15,5% em 2022, apresenta um desafio significativo para muitos indivíduos e famílias que já estão lutando com os custos da saúde. O reajuste reflete não apenas a inflação medida pelo IPCA, mas também a frequência de uso do plano de saúde pelos beneficiários e os custos dos serviços médicos e dos insumos.

É importante notar que, embora o reajuste seja um problema significativo, não é o único desafio que enfrentamos no setor de saúde. A sinistralidade - a relação entre as despesas médicas e as receitas de prêmios - também aumentou, impulsionada em parte pela pandemia da COVID-19. As operadoras de planos de saúde foram pressionadas a absorver os custos adicionais da pandemia, incluindo o aumento do uso de serviços de saúde e a implementação de medidas de segurança adicionais.

Assim, enquanto nós, como sociedade, enfrentamos o desafio do reajuste dos planos de saúde, também devemos abordar a questão maior do aumento da sinistralidade e de outros custos de saúde. É necessário um equilíbrio cuidadoso entre a necessidade de cobrir os custos crescentes dos cuidados com a saúde e o desejo de tornar a saúde acessível para todos.

No entanto, não podemos ignorar o peso que esse aumento de preço significa para cada indivíduo e família. Para muitos, um aumento de 9,63% nas mensalidades do plano de saúde pode significar a diferença entre ter ou não um plano de saúde. Para outros, pode significar a diferença entre viver com conforto e lutar para fazer face às despesas.

Como sociedade, é importante o debate sobre a melhor forma de lidar com esses aumentos de preços, mas é fundamental nunca esquecer dos rostos por trás desses números. São mães e pais que trabalham duro, são idosos que dependem de cuidados médicos regulares, são jovens que estão apenas começando a vida.

Enquanto continuamos a navegar pelas águas, por vezes, turbulentas do nosso sistema de saúde, é crucial que continuemos a lutar por transparência, justiça e acessibilidade. O reajuste dos planos de saúde é apenas uma peça do quebra-cabeça complexo que é o nosso sistema de saúde, e é imperativo que continuemos a trabalhar para encontrar soluções que beneficiem a todos, e não apenas a alguns. Porque, no final das contas, a saúde é um direito de todos, e não um privilégio de poucos.

Álvaro Madeira Neto é médico sanitarista