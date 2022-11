A automação do trabalho a favor dos negócios

É nítido a transformação digital que estamos vivendo dia após dia. Com ela, a busca por automatizar as atividades também avança na mesma proporção. Já não importa a complexidade de um negócio, atualmente, profissionais distintos compreendem que os trabalhos manuais exigem muito mais tempo que o normal, além de que podem ser suscetíveis a erros.

Ao falar de automação, é difícil não lembrarmos da Lu da Magalu, por exemplo. Um sistema que funciona com eficácia e em full time. Há os que ainda optam por tratar por horas com um atendente humano e manter centenas de papéis para a resolução de desafios corriqueiros. Já na automação, as soluções surgem em questão de cliques e através de sistemas capazes de mapear informações em massa, sem a necessidade de repetir inúmeros processos.

Se a automação das tarefas de uma empresa for eficiente, creio ela será capaz de identificar prováveis desperdícios, além de propor a realização de possíveis correções, de forma que os resultados daquele negócio se tornem melhores.

Aliás, vejo que a automação do trabalho ameniza os excessos de atividades manuais e agilizam as tarefas que antes consumiam energia humana desnecessária e encarecia a mão de obra. Agora, através dos sistemas e máquinas inteligentes, temos exemplos de empresas que já enxergam em números uma maior produtividade nos negócios, obtêm seu produto ou serviço com qualidade e com um menor custo

Como especialista em marketing, não duvido que, em um futuro próximo, profissionais e sistemas poderão trabalhar juntos com equilíbrio, uma vez que um não extingue o outro. Seja preenchimento de formulários, registros de pagamentos e outros protocolos, poderão ser acelerados nas corporativas através da ponte entre pessoas e aparelhos tecnológicos.

Estamos na era da indústria 5.0 e diante de uma grande oportunidade de utilizar a tecnologia avançada a nosso favor. Processos automatizados quando somados a profissionais com habilidades fora da caixa, o resultado serão índices elevados de lucratividade em um menor intervalo de tempo.

Bruno Falcão é consultor de marketing e vendas