A amizade e o desenvolvimento pessoal

Algumas pessoas utilizam-se com frequência do ditado “nasci só, vou morrer só”. Ledo engano achar que somos sozinhos. Não somos.

Primeiro que sequer nascemos sozinhos, somos uma espécie totalmente dependente do outro para sobrevivência. Precisamos de alguém que nos alimente, alguém que nos auxilie a andar, que nos ajude a termos higiene pessoal, até que aos poucos consigamos aprender para, na tentativa e erro, nos aproximarmos dos comportamentos que entendemos serem mais funcionais.

Alguns podem estar se questionando neste momento: “ah, mas e aquelas pessoas que se isolam do mundo, em lugares ermos justamente para ficarem sozinhos?” Respondo olhando para a prática clínica da psicologia como termômetro de verificação, as pessoas que aos nossos olhos estão sozinhas, não necessariamente estão. Elas tiveram e têm uma vida permeada de relações, que contribuíram para a construção dos seus pensamentos e comportamentos.

Quando pensamos sobre uma situação-problema, pensamos sobre outras que já aconteceram conosco ou que vimos alguém passar ou ainda que ouvimos algo a respeito. Passar novamente por uma situação-problema não só exige uma flexibilização cognitiva da pessoa que está passando, para ver outras possibilidades de resolução, como também exige uma mínima segurança emocional para que exista coragem de se expor ao novo.

Ter relações interpessoais favoráveis, de honestidade e suporte mútuo, nos encoraja a viver momentos que queremos viver e muitas vezes temos medo. Esse encorajamento vem de nos sentirmos pertencentes a um grupo que ampara nossas decisões e nos dá apoio, ainda que o resultado não saia conforme o planejado.

As amizades nos trazem inúmeros possíveis benefícios, como melhora do humor, redução de estresse e ansiedade, aumento de auto-estima, variabilizando nossa gama de visões acerca não só de nós mesmos, mas de como funciona o mundo, de como funcionam as relações, aumentando nosso repertório comportamental para enfrentarmos as contingências que vierem a surgir.

Finalizo lembrando a importância da amizade ser uma relação mútua, em que haja suporte para ambos os lados, contribuindo para a saúde mental de todos os envolvidos.