A ameaça de extinção

Legenda: Fábio Sobral é professor da UFC Foto: Arquivo pessoal

A Covid-19 trouxe desafios gigantescos à humanidade, além das dores que nos causou e continua a causar. E o mais assustador é que não é um desafio isolado. Há elementos para crer que surge uma ameaça de dimensões desconhecidas.

As variantes continuam a surgir e a se espalhar rapidamente. A variante Delta surge na Índia e já atinge mais de oitenta países. A movimentação de passageiros em aviões dissemina com rapidez impressionante esses novos tipos.

Poderia parecer que a iniciativa individual e a responsabilidade pessoal são as únicas medidas eficazes. Hoje sabemos que não. Há uma ameaça que só pode ser enfrentada coletivamente. E numa dimensão coletiva ainda não experimentada; novas formas de coletividade.

Lidamos com o colapso do indivíduo egoico e isolado dos demais. Lidamos ainda com estruturas empresariais competindo entre si por patentes e royalties a lhes render somas fabulosas de lucros. Há também as estruturas nacionais com suas disputas e desconfianças mútuas. Não podemos esquecer das profundas separações sociais a colocar em mundos distintos os ricos (muito ricos) e os pobres (muito pobres).

Nossas sociedades não estão dispostas a enfrentar essas divisões. Recusam-se a compreender o risco que surge em nosso horizonte humano, como uma espécie que caminha a relativamente pouco neste pó da Terra.

E quais são esses riscos? Enfrentamos um aquecimento global, com degelo acelerado nos polos e nos solos congelados da Sibéria e do Canadá, o “permafrost”. Tais locais são os túmulos provisórios de micro-organismos que percorreram a Terra há milhões de anos. E eles estão retornando à vida. São ameaças que nossa espécie jamais enfrentou.

De forma trágica talvez passemos pelo que as nações ameríndias sofreram ao encontrar o vírus da gripe trazido pelos europeus, bem como a varíola. A devastação foi imensurável.

O risco à nossa espécie está visível. Só poderemos enfrentá-lo com colaboração científica mundial, sem limites de fronteiras. E não falo apenas de colaboração laboratorial, mas em todas as dimensões do conhecimento, sem patentes, sem empresas e sem divisões militares e geopolíticas. Talvez não consigamos!

Fábio Sobral

Professor de economia da UFC