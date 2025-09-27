Diário do Nordeste
A alma da música nordestina

Festas e apresentações que celebram o gênero movimentam cidades inteiras, gerando empregos, turismo e oportunidades culturais

Vitória Fernandez
O forró não é apenas um gênero musical; é a expressão mais genuína da cultura nordestina. Composto por ritmos como xote, baião, arrasta-pé e xaxado, ele carrega em sua melodia e letra a história, as tradições, as dores e alegrias e a identidade de um povo. Mais do que dança e festa, o forró é memória e resistência cultural, transmitindo valores, sentimentos e narrativas que atravessam gerações.
 
O ritmo se mantém vivo tanto nas festas populares quanto nas apresentações modernas, em eventos que vão de arraiais juninos a shows contemporâneos. Ele conecta pessoas, cria identidade coletiva e garante que a tradição nordestina continue a influenciar toda a música brasileira. Além disso, o forró tem mostrado uma capacidade incrível de se reinventar, dialogando com novos estilos e incorporando influências urbanas e contemporâneas, sem perder sua essência.
 
A música nordestina, com o forró à frente, também se destaca economicamente. Festas e apresentações que celebram o gênero movimentam cidades inteiras, gerando empregos, turismo e oportunidades culturais. Essa presença constante reforça que a música do Nordeste não é apenas entretenimento: é fator de desenvolvimento social e econômico.
 
Artistas contemporâneos têm contribuído para que o forró seja reconhecido além da região, promovendo o gênero em grandes palcos, festivais e plataformas digitais. Essa difusão mostra que a força do ritmo não se limita ao Nordeste, mas conquista novos públicos, mantendo viva a cultura e revelando a capacidade do Brasil de exportar identidade cultural por meio da música.
 
O forró, portanto, não é apenas tradição: é movimento, inovação e expressão de um povo que celebra sua história através de melodias que emocionam, contagiam e conectam. A música nordestina segue como um patrimônio vivo, capaz de se reinventar sem perder sua essência, e o forró continua sendo seu coração pulsante.
