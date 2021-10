79 anos de conquistas

O Sinduscon Ceará comemora neste dia 14 de outubro 79 anos de história. Com forte atuação ao longo de sua trajetória, a entidade trabalha para o desenvolvimento da indústria da construção civil, representando os construtores do Ceará.

Entendemos que quando o setor avança, tudo ao redor melhora, afinal novas obras, promovem o desenvolvimento humano; mais moradias, diminuem o déficit habitacional; mais saneamento básico, reduz os problemas de saúde. E tudo isso promove uma melhor qualidade de vida para as pessoas.

A indústria da construção civil é um dos setores mais pujantes na retomada da economia cearense nesse momento de pós-pandemia. O setor imobiliário, que reaqueceu durante a pandemia, está em alerta por conta do impacto que a alta dos preços dos insumos. Por outro lado, as novas medidas de incentivo à aquisição de imóveis no Brasil melhoram as expectativas. O setor deve encerrar o ano com saldo de 10 mil novos empregos no Ceará.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregos (Caged), no acumulado até julho, o saldo de empregos do setor no Estado foi positivo em 6,1 mil postos de trabalho. Já o Valor Geral de Vendas (VGV) dos lançamentos previstos para 2021 está estimado em R$ 2,22 bilhões. Uma alta de 34,54% em relação ao volume de 2020 (R$ 1,6 bilhão).

Apesar do ciclo de alta na taxa de juros da economia (Selic), de janeiro a agosto deste ano, foram 10.819 unidades financiadas, em um total R$ 2,23 bilhões, avanço de 138% em relação a igual período de 2020, de acordo com os dados do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Com uma atividade tão robusta e impactante na economia do Estado, garantir o crescimento do setor significa dinamizar a geração de emprego e renda tão necessários para o momento que atravessamos.

Como entidade, incentivamos e orientamos os nossos associados a acompanharem as dinâmicas urbanas e as novas necessidades do mercado, de forma que tudo o que for feito seja para impulsionar o desenvolvimento responsável de todo o Ceará.

Patriolino Dias de Sousa é presidente do Sinduscon Ceará

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.