25 anos de Defensoria Pública no Ceará

Criada por ocasião da Lei Complementar 06/1997, a Defensoria Pública do Ceará nasceu há 25 anos em meio à inquietação de muitos e muitas por implementar no Estado um modelo público de defesa integral e gratuita aos mais vulneráveis, conforme os ditames do texto constitucional, com o acompanhamento de causas no judiciário, mas ampliando sua competência e capilaridade para o auxílio às políticas públicas, à tutela dos direitos coletivos, à solução extrajudicial de conflitos e à educação em direitos.

Hoje, comemoramos o jubileu de prata desta instituição com a realização do Seminário “Defensoria e Democracia - 25 anos de direitos”, que pode ser acompanhado por toda a população através do Youtube da Defensoria, destacando- se a participação do professor Geraldo Prado como um dos convidados, o qual afirma: “uma instituição como a Defensoria Pública não apenas é necessária no Brasil, mas é verdadeiramente essencial, se o que se quer é trilhar o caminho do Estado de Direito e da universalização dos meios para que se assegure a todos a condição de vida digna que está na base de nosso pacto social”.

Quando falamos em essencialidade, é percebendo a instituição como concretizadora do direito de acesso à justiça, especialmente no que concerne à promoção dos direitos humanos de grupos minoritários, que passaram a figurar como sujeitos de direitos apenas muito recentemente no Brasil. A guerra contra o novo coronavírus tornou os últimos anos extremamente difíceis para todos, deixando como consequência uma prolongada crise sanitária e social. Com isso, a existência da Defensoria Pública se mostrou ainda mais necessária e temos repensado, diariamente, toda a nossa estratégia de atuação, com serenidade e maturidade, pautando com responsabilidade o trabalho e o diálogo para resguardar os direitos de quem mais precisa.

Nestes austeros tempos, onde há grande instabilidade nos direitos constitucionalmente garantidos, a população encontra uma Defensoria de portas abertas, atuante, aguerrida, em vigília. E não são poucas - nem tampouco fáceis - as arenas em que defensores e defensoras batalham em prol dos necessitados. A Defensoria é isso: a bandeira de um estado de mais direitos e de iguais oportunidades para todos e todas que formam a maioria da nossa sociedade.

Cabe a nós, defensoras e defensores públicos, nesse momento, dar a voz aos mais vulneráveis e ser um contrapoder em face da série de violações que vivemos no dia a dia. Esta é a missão que consolida a importância da nossa atuação para todo o Ceará. Parabéns às defensoras públicas e aos defensores públicos estaduais e parabéns ao povo cearense por ter em sua retaguarda a Defensoria Pública.

Samia Costa Farias Maia é subdefensora pública geral do Estado do Ceará