25 anos de dedicação à saúde

A Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (COOMTOCE) celebra um marco significativo em sua trajetória – 25 anos de compromisso com a saúde da população cearense. Desde sua fundação, tem desempenhado um papel crucial no cenário médico.

A importância da cooperativa transcende os limites de uma organização médica convencional, pois ao longo de sua história, a Coomtoce tem sido um pilar fundamental na promoção da integralidade, competitividade e na capacidade de fornecer serviços de saúde de alta qualidade à sociedade. Esse compromisso é evidenciado pelo trabalho ético, honesto e igualitário que permeia as ações dos profissionais envolvidos.

Atuando nos principais hospitais do Ceará, abrangendo desde instituições de pequeno porte até grandes centros hospitalares, incluindo o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital Infantil Albert Sabin, o Hospital Leonardo da Vinci, os Frotinhas, o IJF e o Hospital Regional da Unimed. A cooperativa tem um grande orgulho pela trajetória até o momento. E tudo isso evidencia, cada desafio superado é uma conquista coletiva, resultado da união e do compromisso com o cuidado ao próximo.

Destaca-se o papel ativo da Coomtoce na expansão do atendimento ortopédico, incluindo a notável iniciativa de implantar serviços ortopédicos primários dentro das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Essa empreitada, embora desafiadora, é enfrentada com determinação pelos membros da cooperativa, reforçando o compromisso em levar assistência ortopédica para todos.

Neste jubileu de prata, é imperativo parabenizar cada cooperado que contribuiu para a construção dessa história sólida. A Coomtoce é mais do que uma cooperativa médica; é uma jornada compartilhada, um elo entre profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado de seus semelhantes. A solidez alcançada é fruto da união diária, fortalecida ao longo do tempo pelo propósito comum de preservar e cuidar da vida. Que os próximos anos sejam marcados por mais conquistas, inovações e, acima de tudo, pela perpetuação do compromisso inabalável da cooperativa com a saúde e o bem-estar da comunidade cearense.

Leonardo Rocha Drumond é presidente da Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce)