2023 e as novas tendências da tecnologia

A presença da tecnologia no dia a dia das empresas tem se intensificado ano após ano. Esse movimento ganhou ainda mais força, principalmente, com a chegada do Metaverso, das NFTs, do crescimento das vendas on-line, por exemplo, que impulsionaram o avanço da política de segurança de dados. A tendência é que essa realidade seja ampliada em 2023.

Estudiosos do setor apontam que o investimento em tecnologia será cada vez mais necessário, com destaque para quatro tendências principais para este ano: computação em nuvem, inteligência artificial, observabilidade e sustentabilidade.

À medida que as empresas adotam operações híbridas ou remotas, além da expansão para outros estados e países, o serviço de computação em nuvem se torna um dos itens mais importantes. Uma empresa que investe em um ambiente capaz de sustentar, armazenar e garantir a segurança dos dados, será capaz de obter um sucesso maior tornando mais ágil todos os processos que resultam no crescimento financeiro.

Segundo o pesquisador Gartner, a maior parte dos gastos serão com as soluções em cloud e que a área de Infraestrutura como Serviço (IaaS) terá um dos maiores crescimentos, com um aumento de 30% em 2023.

Outra tendência que ganhará destaque é a IA - Inteligência Artificial, que será utilizada para inovação das empresas e da experiência dos usuários. Com a ampla utilização da IA, soluções no mercado de varejo tendem a se diversificar, por meio da ampliação do uso de assistentes virtuais, chatbots, ferramentas de automação e muito mais. Tudo pensando na melhoria contínua da experiência do usuário como estratégia de fidelização do cliente e aumento das vendas.

Para que todas as novas tendências sejam efetivas é preciso garantir que elas entreguem a performance máxima. É assim que surge o conceito da observabilidade, que é a capacidade de elevar o monitoramento de uma aplicação, mostrando os principais indicadores sobre o desempenho obtido. É a ferramenta que irá analisar, compreender e identificar os principais pontos de melhoria.

Além disso, as empresas irão continuar falando sobre o ESG, que coloca as mudanças sociais e ambientais entre as principais prioridades da gestão corporativa, influenciando que os serviços de tecnologia da informação sejam aplicados de forma sustentável.

