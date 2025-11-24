Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

13º, o salvador

Havendo término do contrato antes de dezembro ou sendo contratado no decorrer do ano, o trabalhador (salvo se dispensado por cometer falta grave) recebe 13º salário proporcional

Escrito por
Valdélio Muniz producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Final do ano bate à porta e com ele a festa pela chegada do Salvador. Para os cristãos, o nascimento de Cristo. Para quem avoluma dívidas ou planeja despesas extras (credores e mercado agradecem!), “salvador” é também o 13º salário, nome popular da gratificação natalina criada pela Lei nº 4.090/1962 (atualizada pela Lei 4.749/1965) e prevista na Constituição Federal.

O 13º não é apenas direito de empregados de empresas privadas e servidores públicos concursados. É devido a empregados domésticos (regidos pela Lei Complementar 150/2015) e a trabalhadores avulsos (que operam nos portos, sob convocação de órgão gestor de mão de obra-OGMO, e na movimentação de cargas em geral, sob mediação do sindicato da categoria, regidos pela Lei 12.023/2009).

Não é opção do empregador pagá-lo numa só parcela em dezembro. Aquele que assim procede se expõe a grave risco de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e de pagar multa multiplicada pelo número de empregados prejudicados. A legislação prevê que deve ser pago em duas parcelas: a 1ª, como adiantamento (metade do salário do mês anterior, sem descontos), entre fevereiro e 30 de novembro de cada ano, e a 2ª até 20 de dezembro (como saldo da remuneração atual, após efetuados descontos legais totais e abatida a parcela adiantada).

Havendo término do contrato antes de dezembro ou sendo contratado no decorrer do ano, o trabalhador (salvo se dispensado por cometer falta grave) recebe 13º salário proporcional. O cálculo considera 1/12 avos da remuneração devida em dezembro (ou no mês da dispensa) por mês trabalhado no ano, considerando assim apenas fração igual ou superior a 15 dias (ou seja, se a contratação ocorreu até o dia 15 do mês ou se a dispensa se deu após o dia 15).

Uma curiosidade: o 13º tem sentido compensatório. Há países onde o pagamento é por semana trabalhada. No Brasil, o costume é o pagamento mensal (ou quinzenal), tendo como média apenas 4 semanas. Mas o ano tem 52 semanas, que divididas por 4, nessa lógica, resultam 13 meses, pois o somatório dos dias excedentes a 28 (quatro semanas) em cada mês alcança, ao final de um ano, mais um mês.

O que poucos sabem: o adiantamento (1ª parcela) deve ser pago no mês das férias se o trabalhador assim o requerer em janeiro de cada ano. Independentemente disso, trabalhadores e economia festejam sua chegada!

Jornalista
Colaboradores

13º, o salvador

Havendo término do contrato antes de dezembro ou sendo contratado no decorrer do ano, o trabalhador (salvo se dispensado por cometer falta grave) recebe 13º salário proporcional

Valdélio Muniz
Há 28 minutos
Jornalista
Colaboradores

A COP 30 e sua importância (Final)

Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), os últimos 11 anos foram os mais quentes da história e um relatório da instituição mostra que será difícil limitar o aumento da temperatura planetária a apenas 1,5oC

Gilson Barbosa
Há 29 minutos
Lígia Fontenele é psicóloga
Colaboradores

Da Performance ao Pertencimento

Lígia Fontenele
23 de Novembro de 2025
Bruno Holanda é consultor empresarial
Colaboradores

O fator humano nas finanças

Bruno Holanda
23 de Novembro de 2025
Robson Esteves é presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE)
Colaboradores

Logística reversa impulsiona a competitividade e a sustentabilidade

Robson Esteves
23 de Novembro de 2025
Colaboradores

Criança: Lições de moral

Gonzaga Mota
22 de Novembro de 2025
André Lima é advogado
Colaboradores

A China que quebra paradigmas e abre novas portas ao Brasil

André Lima
22 de Novembro de 2025
Vitor Cybis é executivo de marketing
Colaboradores

Pulverização e capilaridade como estratégia na construção civil

Vitor Cybis
21 de Novembro de 2025
André Seibel é consultor
Colaboradores

A nostalgia como ferramenta de marketing no varejo popular

André Seibel
21 de Novembro de 2025
Colaboradores

As favelas e a consciência negra

Emanuel Santos
20 de Novembro de 2025
Cláudia Sintoni é psicóloga
Colaboradores

O compromisso coletivo com equidade e qualidade na pré-escola

Cláudia Sintoni
20 de Novembro de 2025
João Badari é advogado
Colaboradores

Seis anos da Reforma da Previdência: retrocesso social e controvérsias

João Badari
20 de Novembro de 2025
Alisson Maia
Colaboradores

Projeto da Senatran ameaça a educação e a segurança no trânsito

Alisson Maia
19 de Novembro de 2025
Liane Bastos é empresária
Colaboradores

A crise da “Geração Invisível” e o desafio dos diagnósticos de autismo na vida adulta

Liane Bastos
19 de Novembro de 2025
Jean Leite Araújo Júnior é advogado
Colaboradores

Black Friday não é só baixar preço, é proteger o seu negócio

Jean Leite Araújo Júnior
18 de Novembro de 2025
Marcelle Alvim é coordenadora pedagógica
Colaboradores

Ansiedade escolar, transformações e escolhas: a travessia entre escola e futuro

Marcelle Alvim
18 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Férias na legislação

É equívoco acreditar que, trabalhando para a mesma empresa, os membros de uma família têm direito inquestionável a gozar férias no mesmo período

Valdélio Muniz
17 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A COP30 e sua importância

As emissões referem-se ao lançamento de gases como o dióxido de carbono (CO2) e o metano, ao qual estão associadas, entre outras causas, a queima de combustíveis fósseis e a devastação das florestas

Gilson Barbosa
17 de Novembro de 2025
Lucas Melo é presidente da Frente Cearense de Geração Distribuída (FCEGD)
Colaboradores

Risco de retrocesso na energia

Lucas Melo
16 de Novembro de 2025
Thelma Valverde é empreendedora
Colaboradores

IA para todos: por que a democratização da IA é a verdadeira revolução

Thelma Valverde
16 de Novembro de 2025