0 Mar, as pedras, a areia ...

Há meses acompanho uma luta diária.

Da minha janela, silente, sondo o embate na divisa entre praias próximas.

A cada novo dia há uma insurgente batalha. Repito, faz meses.

Montes de areia foram criados por vômitos de escavadeiras.

Vai que a saudade de um amigo silente, Erasmo Pitombeira, se faz viva.

Pitombeira era especialista em mediar e domar encrencas no litoral brasileiro. Aqui, sabia de tudo.

Do Icapuí até o encontro do rio e do mar, além de Camocim.

E a cada amanhecer parece que vejo o engenheiro Erasmo a cofiar, com dedos da mão direita, o seu grisalho e exuberante bigode. Esboça sorriso tímido.

Com os seus olhos graúdos envidraçados por óculos, parece calcular o que a noite levou de areia entre marés, mesmo que represadas.

Ele ri de soslaio e acompanha o barulho de tudo isso.

São protagonistas, de um lado, o mar atlântico ou um quinhão seu de água salgada, vagas tristes com brancas espumas a teimar em desobedecer.

Do outro, revolvendo areia da beira da praia, revezam-se, com os atentos guiadores, duas máquinas retroescavadoras que insistem em criar um bolsão arenoso, mediado por quebra-mares de pedras graníticas de difusos tamanhos.

Saio da janela e fico ouvindo o marulho entre as pedras amontoadas, sem esquecer dos montes de areia que, como se resistindo, vão diminuindo pouco e nada se define.

Passei mais um dia e mais outro,

a esperar e a ver quanto tempo durará.

Os serviços das retros são controladas por horimetros. Escuso-me a contar as horas, tantas já são e outras, serão.

Há uma luta sem pausa das marés.

Olho longe, Vejo parte, mínima que seja do mar-oceano e lembro de Fernando Pessoa, por seu heterônimo Álvaro de Campos, de quem absorvo:

“A imensidade imensa do mar imenso!

Eh manipuladores dos guindastes de carga!”.

Novembro, 2021.

João Soares Neto é cronista

