As novas economias

Legenda: Gabi Valente Foto: Divulgação

Quando dizemos que novas economias estão surgindo estamos pensando no significado original da palavra economia, a arte de cuidar da nossa casa. Nossa casa, a Terra, anda mandando recados certeiros de que é preciso encontrar novas formas de cuidar da nossa sobrevivência por aqui.

A vida na Terra vai seguir se não estivermos mais aqui, é a vida HUMANA na Terra que está ameaçada. Hoje, além das tantas espécies que seguimos ameaçando, somos também uma ameaça à sobrevivência da nossa própria espécie. Porque somos nós, humanos, os grandes consumidores dos recursos produzidos pela natureza e eles estão se esgotando (nós esgotamos todos eles). A Terra, nosso banco de recursos, mandou avisar que vai falir e nós estamos buscando soluções: a isto chamamos novas economias.

Leia mais Negócios Conexões de Impacto começa nesta terça (9) discutindo investimentos e negócios de impacto social

Os negócios, que são os maiores promotores de impactos socioambientais negativos, estão sendo convocados a assumir sua responsabilidade e a fazer parte desta transição econômica. Há alguns anos os negócios passaram a ser cobrados a medir, reportar publicamente e mitigar impactos socioambientais de suas operações.

Hoje vivemos a febre do ESG - Environmental, Social and Governance - , um convite feito pela Organização das Nações Unidas e adotado pelo mercado financeiro para que os negócios acelerem sua geração de impactos positivos ambientais, sociais e de governança, mas sabemos que as políticas ESG são muito pouco em relação ao papel que cabe aos negócios nesta equação.

Aos negócios, já sabemos, cabe o papel de redesenhar seus modelos de negócio tornando-se negócios capazes de prover soluções para os problemas sociais e ambientais que a espécie humana enfrenta. Se os negócios são os maiores responsáveis pela geração dos impactos negativos, precisam se tornar os maiores responsáveis pelos impactos positivos.

A transição dos negócios é uma condição para nossa sobrevivência na Terra. Não tem volta e não será possível escolher fazer parte ou não. Trata-se de começar o quanto antes e apoiar a guinada para os que vierem em seguida. É a melhor chance que temos de operar esta transição econômica a tempo.

Gabi Valente

consultora de negócios de impacto há 10 anos, pode garantir que eles existem, são sustentáveis financeiramente, promovem valor compartilhado e fazem seus clientes, beneficiários e líderes muito mais felizes.