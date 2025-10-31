Diferentemente das cenas vivenciadas no Natal, garota chega à adolescência e se despede do bom velhinho com presente e carta de agradecimento
Luiz realiza a entrega de leite pelo bairro de bicicleta e estava fazendo o trabalho a pé. Ele chegou a lutar com o assaltante para não perder a bicicleta.
Seja ao entregar uma mecha de cabelo para servir de peruca a quem perdeu o seu ou extrair uma bolsa de sangue para salvar até quatro vidas, doadores mostram que um único ato solidário pode se transformar em corrente do bem
Cerca de 400 ONGs e Associações trabalham a solidariedade com os mais variados públicos.
Em Fortaleza, iniciativas recentes têm conectado, através da tecnologia, quem deseja realizar algum tipo de doação a projetos sociais carentes de auxílio. As ações fortalecem o exercício mais contínuo de solidariedade