Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Verso

Menina de 13 anos se emociona ao homenagear Papai Noel

Diferentemente das cenas vivenciadas no Natal, garota chega à adolescência e se despede do bom velhinho com presente e carta de agradecimento

Zilda Queiroz 20 de Dezembro de 2019

Seja Luz

Ciclista ganha nova bicicleta após assalto enquanto buscava neta na escola

Luiz realiza a entrega de leite pelo bairro de bicicleta e estava fazendo o trabalho a pé. Ele chegou a lutar com o assaltante para não perder a bicicleta.

Redação 16 de Dezembro de 2019

Seja Luz

Voluntários doam tempo e partes de si para ajudar outras pessoas

Seja ao entregar uma mecha de cabelo para servir de peruca a quem perdeu o seu ou extrair uma bolsa de sangue para salvar até quatro vidas, doadores mostram que um único ato solidário pode se transformar em corrente do bem

Theyse Viana 16 de Dezembro de 2019

Seja Luz

Saiba onde e como colaborar com instituições beneficentes neste fim de ano

Cerca de 400 ONGs e Associações trabalham a solidariedade com os mais variados públicos.

Redação 10 de Dezembro de 2019

Seja Luz

Ações ligam doadores a instituições e ampliam atos de solidariedade

Em Fortaleza, iniciativas recentes têm conectado, através da tecnologia, quem deseja realizar algum tipo de doação a projetos sociais carentes de auxílio. As ações fortalecem o exercício mais contínuo de solidariedade

Redação 02 de Dezembro de 2019