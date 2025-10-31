Faltam 8 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado
Vozão enfrenta Fluminense, Fortaleza e Inter em casa nos próximos 4 jogos
Vozão não vence há 4 jogos na Série A e vive momento crítico na Série A
CBF deve marcar jogos do Fortaleza contra o Atlético para os dias 15 e 26, únicas datas disponíveis
Leão do Pici visita o Santos no sábado, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série A
O 7º clube que mantinha seu treinador desde o início, o Bragantino, demitiu Fernando Seabra esta semana
Vovô visita o Tricolor das Laranjeiras na quarta-feira (29), em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A
Equipes tem jogo atrasado da 16ª rodada a realizar
Meia foi titular contra o Galo e fez uma boa partida
Vovô sofreu gol com 23 segundos de jogo e amargou a derrota pela 30ª rodada da Série A