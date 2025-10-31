Diário do Nordeste
Quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Faltam 8 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 30 de Outubro de 2025

Opinião

Com 3 dos 4 próximos jogos em casa, Ceará terá que resgatar força como mandante na Série A

Vozão enfrenta Fluminense, Fortaleza e Inter em casa nos próximos 4 jogos

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 30 de Outubro de 2025

Opinião

Perder com erro de arbitragem revolta, mas o Ceará precisa entender seu declínio técnico e reagir

Vozão não vence há 4 jogos na Série A e vive momento crítico na Série A

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 29 de Outubro de 2025

Opinião

Por conta do Galo na final da Sula, Leão terá jogo do returno adiado e fará o do turno na Data FIFA

CBF deve marcar jogos do Fortaleza contra o Atlético para os dias 15 e 26, únicas datas disponíveis

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 29 de Outubro de 2025

Jogada

Neymar enfrentará o Fortaleza no sábado? Veja situação física do atacante do Santos

Leão do Pici visita o Santos no sábado, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série A

Vladimir Marques 28 de Outubro de 2025

Opinião

Condé e mais 5: Apenas seis técnicos estão desde o início da Série A em seus clubes

O 7º clube que mantinha seu treinador desde o início, o Bragantino, demitiu Fernando Seabra esta semana

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 28 de Outubro de 2025

Opinião

Com retornos, Léo Condé deve mudar a formação do Ceará contra o Fluminense? Veja opções

Vovô visita o Tricolor das Laranjeiras na quarta-feira (29), em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 27 de Outubro de 2025

Opinião

Entenda porque Atlético-MG x Fortaleza é o único jogo atrasado sem data na Série A

Equipes tem jogo atrasado da 16ª rodada a realizar

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 27 de Outubro de 2025

Opinião

Apesar da derrota, Vina mostra em seu 1º jogo como titular que pode ser a referência técnica no Vovô

Meia foi titular contra o Galo e fez uma boa partida

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 25 de Outubro de 2025

Jogada

Ceará perde para o Atlético/MG fora de casa com gol mais rápido da Série A e cai para 14º

Vovô sofreu gol com 23 segundos de jogo e amargou a derrota pela 30ª rodada da Série A

Vladimir Marques 25 de Outubro de 2025
