Imagem mostra multidão de alunos e professores em auditório, todos com os braços para cima em comemoração ao Prêmio Terra de Sabidos.

Terra de Sabidos

Entrega do Prêmio Terra de Sabidos reúne escolas e autoridades na Alece; ‘injeção de esperança’

Cerimônia contou com palestra de Luana Genot e presença de autoridades da educação cearense.

Theyse Viana 29 de Outubro de 2025
Imagem mostra mulher de costas, de cabelo preto e camiseta branca, olhando o mar durante a noite em Fortaleza.

Ceará

Saúde mental pode impactar longevidade de atuais gerações, indica estudo

De ansiedade a hipermedicação, questões além das físicas determinam alcance de vida ativa mais longa.

Theyse Viana 28 de Outubro de 2025
Imagem mostra fachada do campus da Uece no bairro Itaperi, em Fortaleza. Na frente, estudantes aguardam para realizar vestibular.

Ceará

Uece nega inscrição de 7 mil alunos como cotistas no vestibular e gera embate com escolas públicas

Nesta sexta-feira (24), estudantes e professores farão manifestações para tentar reverter decisão.

Theyse Viana 23 de Outubro de 2025
Criança em sala de Atendimento Educacional Especializado segura um brinquedo de encaixe com peças coloridas. Ao fundo, cartaz com o símbolo do infinito e a frase “Inclusão: o conhecimento em ação”, além de ilustrações de crianças e letras decorativas na parede.

Ceará

Famílias denunciam falhas na inclusão de crianças com deficiência em escolas públicas de Fortaleza

Falta de profissionais de apoio e de planos individualizados de ensino estão entre reclamações.

Clarice Nascimento, Theyse Viana e Nicolas Paulino 23 de Outubro de 2025
Vista aérea de área urbana em Fortaleza, mostrando terrenos vazios e edificações residenciais e comerciais, com prédios altos ao fundo.

Ceará

De uso de imóveis vazios a doação de terras, como Fortaleza quer resolver falta de moradias

Sinduscon reforçou a necessidade de apresentar ferramentas para lidar com vazios urbanos, respeitando o direito de propriedade

Theyse Viana 21 de Outubro de 2025

Ceará

Casarões centenários em Barbalha formam ‘sítio histórico’ e são tombados; veja imagens

Maioria das construções fica na rua da Igreja Matriz, repleta de sobrados que recontam passado da cidade

Theyse Viana 03 de Outubro de 2025
Mão de um estudante segurando um lápis sobre um livro, com outros alunos ao fundo em uma sala de aula.

Ceará

Com psicólogos e reforço policial, como será volta às aulas após ataque em escola de Sobral

Órgãos têm se articulado em plano de emergência para garantir proteção de alunos e funcionários

Theyse Viana 03 de Outubro de 2025
Imagem mostra diversas pessoas em movimento em plataforma descendo de ônibus em Fortaleza.

Ceará

Entenda como e por quem é custeado o serviço de ônibus de Fortaleza

Contrato do Município com atual formato de transporte segue até 2027

Theyse Viana 01 de Outubro de 2025
Imagem vista de baixo mostra ônibus de Fortaleza, veículo em branco e detalhes azuis.

Ceará

Prefeitura discute com Governo do CE ‘ampliar ajuda’ para custear ônibus de Fortaleza

Hoje, Estado contribui para o funcionamento por meio da isenção de impostos para empresas de ônibus

Theyse Viana e Clarice Nascimento 30 de Setembro de 2025
Uma fila de seis ônibus urbanos modernos, com carroceria branca e detalhes azuis, está estacionada lado a lado em um pátio pavimentado. No fundo, sob um céu azul claro com poucas nuvens, há uma fileira de prédios residenciais altos e modernos, sendo alguns brancos e outros com fachada espelhada, caracterizando uma paisagem urbana.

Ceará

Fortaleza avalia usar vans e topics para substituir linhas de ônibus suspensas

Na segunda-feira (29), a rotina de cerca de 9 mil pessoas foi impactada com a suspensão de 25 linhas de ônibus e a redução da frota de outras 29 rotas

Clarice Nascimento e Theyse Viana 30 de Setembro de 2025
