Fluminense x Ceará: relacionados, desfalques e retornos do Alvinegro para o jogo no Maracanã

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Crisneive Silveira e Samuel Conrado 28 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para enfrentar Atlético-MG; veja relacionados

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV

Crisneive Silveira e Samuel Conrado 24 de Outubro de 2025
Lucas Mugni comemora gol contra o Sport, na Arena Castelão, pela Série A

Jogada

‘Garçom’ do Ceará, Lucas Mugni revela desejo de permanecer: 'Eu quero ficar, não vou mentir'

Destaque do time com 13 participações diretas em gols do Vozão na temporada, o Camisa 10 tem contrato com o Vozão até o final de 2025

Samuel Conrado 13 de Outubro de 2025
Galeano em exclusiva no Ceará

Jogada

Amuleto do Ceará, Galeano sonha com futebol europeu e conquistas pelo Vozão

Um dos destaques no ataque do Ceará na temporada, Galeano acredita no desempenho para chegar na seleção paraguaia

Samuel Conrado 11 de Outubro de 2025
Galeano fala sobre possível renovação com o Ceará para 2026

Jogada

Exclusivo: Galeano fala sobre possível renovação com o Ceará para 2026; veja vídeo

Galeano está emprestado ao Ceará pelo Nacional, do Uruguai

Daniel Farias e Samuel Conrado 10 de Outubro de 2025
Foto do centroavante cearense Lucca, do Internacional, nova contração do Ceará.

Jogada

Com a chegada de Lucca, Ceará encerra busca por reforços nesta janela de transferências

Alvinegro contratou cinco reforços

Samuel Conrado 25 de Agosto de 2025
Zanocelo em entrevista coletiva no Ceará

Jogada

Zanocelo quer escrever nova história com Ceará: ‘decisão foi pelo projeto’

O camisa 25 já está regularizado e pode estrear contra o Bragantino, no próximo sábado (16)

Samuel Conrado 12 de Agosto de 2025
Richard e Marllon no embarque do Ceará para enfrentar o Internacional

Jogada

Ceará embarca para enfrentar Internacional com duas baixas e retornos; veja relacionados

Vozão encerra preparação com treino na manhã deste sábado (19), CT do Grêmio

Samuel Conrado 18 de Julho de 2025
Fernando Sobral e Brítez disputam bola em jogo pelo campeonato cearense de 2025

Jogada

Fernando Sobral espanta favoritismo e relembra Clássico-Rei: 'inesquecível para o torcedor'

De 199 jogos pelo Ceará, Sobral encarou o Fortaleza em 22 oportunidades

Samuel Conrado 11 de Julho de 2025

Jogada

Ceará projeta superávit e pode bater R$ 250 milhões em receitas em 2025, afirma presidente

Clube já arrecadou R$ 37 milhões em venda de jogadores neste ano

Samuel Conrado e João Bandeira Neto 02 de Julho de 2025
