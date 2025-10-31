Diário do Nordeste
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.

Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra 30 de Outubro de 2025
Imagem de estudantes ilustra matéria sobre inscrições de vagas remanescentes do Fies

Papo Carreira

Fies 2025.2: Inscrições para vagas remanescentes começam nesta quinta (23)

Estudantes têm até o próximo dia 30 para inscrição no processo seletivo

Renato Bezerra 23 de Outubro de 2025
Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino

Ceará

Morre cearense de 106 anos que teve o 'casamento mais duradouro do mundo'

Manoel Angelim Dino, de Boa Viagem, estava casado há 84 anos com Maria de Sousa Dino

Renato Bezerra 21 de Outubro de 2025
Imagem mostra viatura da polícia civil do Rio Grande do Sul

Papo Carreira

Edital do concurso de delegado do RS é divulgado com salário de R$ 23 mil

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 12 de novembro

Renato Bezerra 13 de Outubro de 2025
Imagem mostra gabarito de prova

Papo Carreira

CPU-PE: Governo suspende inscrições de concurso para inclusão de cotas

Um novo cronograma do certame deve ser divulgado em breve

Renato Bezerra 13 de Outubro de 2025
Gabarito de prova

Papo Carreira

Edital de Concurso Unificado de Pernambuco é divulgado com 460 vagas

As oportunidades estão distribuídas em nove órgãos estaduais

Renato Bezerra 09 de Outubro de 2025
Aplicativo do FGTS para matéria sobre o saque aniversário do benefício.

Negócios

Governo limita antecipação do saque aniversário do FGTS; veja o que muda

As mudanças valem a partir de 1º de novembro

Renato Bezerra 07 de Outubro de 2025
Candidatos do CNU 2024

País

PF deflagra operação contra fraude no CNU

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão

Renato Bezerra 02 de Outubro de 2025
Imagem mostra campus do IFPB

Papo Carreira

Edital IFPB é publicado com 53 vagas e salários de até R$ 4,9 mil; veja detalhes

Interessados poderão se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro

Renato Bezerra 01 de Outubro de 2025
Imagem mostra fábrica clandestina em Americana

País

Polícia apreende 17,7 mil produtos em fábrica clandestina de bebidas em SP

Segundo as investigações, o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka

Renato Bezerra 30 de Setembro de 2025
