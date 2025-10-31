Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.
Estudantes têm até o próximo dia 30 para inscrição no processo seletivo
Manoel Angelim Dino, de Boa Viagem, estava casado há 84 anos com Maria de Sousa Dino
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 12 de novembro
Um novo cronograma do certame deve ser divulgado em breve
As oportunidades estão distribuídas em nove órgãos estaduais
As mudanças valem a partir de 1º de novembro
Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão
Interessados poderão se inscrever entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro
Segundo as investigações, o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka