Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagens de sudaneses deslocados que fugiram de El-Fasher. Os temores aumentaram no Sudão em 28 de outubro, três dias depois que paramilitares tomaram a cidade estratégica de El-Fasher, em meio a relatos de atrocidades em massa e do assassinato de cinco voluntários do Crescente Vermelho em Kordofan.

Mundo

Sudão registra mais de 460 mortos após massacre em hospital

ONU condenou o ataque e o sequestro de seis profissionais de saúde.

Redação e AFP 30 de Outubro de 2025
Foto do presidente da Argentina Javier Milei para ilustrar matéria sobre reforço na fronteira do Brasil.

País

Argentina e Paraguai reforçam fronteiras com o Brasil após operação no Rio de Janeiro

O objetivo dos dois países é evitar a entrada de integrantes de organizações criminosas.

Redação e Agência Brasil 30 de Outubro de 2025
tenista

Jogada

João Fonseca decide encerrar antecipadamente a temporada 2025 para tratar lombalgia

No balanço da temporada, o atleta somou 27 vitórias e 17 derrotas em torneios do circuito ATP

Redação 30 de Outubro de 2025
Viatura com celulares apreendidos ilustra matéria sobre prisão de suspeito de receptação em Caucaia.

Segurança

Suspeito de receptação é preso com 21 celulares em Caucaia

O homem estaria envolvido no esquema de manipulação de corridas por aplicativo.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Tiago Scheuer e Roberto Kovalick sorrindo e de mão dadas em estúdio do telejornal Hora 1 simbolizando troca de Kovalick por Tiago Scheuer na apresentação do programa da TV Globo.

Zoeira

Tiago Scheuer assume 'Hora 1' no lugar de Roberto Kovalick

Troca marca início de "danças das cadeiras" no jornalismo da TV Globo.

Redação 30 de Outubro de 2025
Volante da timemania.

Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 41 milhões nesta quinta-feira (30)

Caixa oferece diversas oportunidades para quem deseja se tornar milionário.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente Lula.

PontoPoder

Lula sanciona lei contra crime organizado; veja o que muda

Legislação visa endurecer o combate às organizações criminosas.

Redação 30 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães, participantes de A Fazenda que estão na sexta roça do reality show.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães disputam voto do público.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Toninho Tornando sorrindo enquanto participa da Prova do Fazendeiro no reality show A Fazenda, na qual venceu a disputa pelo chapéu.

Zoeira

A Fazenda 17: Toninho vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

O humorista disputou o chapéu com Créo Kellab e Fabiano Moraes.

Redação 30 de Outubro de 2025
Foto de ato em homenagem às vítimas no massacre do Carandiru.

País

Com 121 mortes, operação policial ultrapassa massacre do Carandiru

A ofensiva no Carandiru causou a morte de 111 detentos.

Redação e Agência Brasil 29 de Outubro de 2025
1 2 3