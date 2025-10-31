Diário do Nordeste
foto de profissional aplicando esmalte em gel em unha de cliente.

Ser Saúde

Anvisa proíbe produtos de unha em gel por risco de câncer e infertilidade

O comércio tem o prazo de 90 dias para parar de vender ou utilizar os produtos que já estão no mercado.

Raísa Azevedo 29 de Outubro de 2025
foto de pesquisador usando microscópio para realizar exame. Ele segura uma amostra de sangue.

Ser Saúde

Novo tratamento para câncer de sangue deve chegar à rede privada em até 3 meses

Medicamento quase triplica a sobrevida dos pacientes, com redução de 59% no risco de progressão do câncer ou morte.

Raísa Azevedo 29 de Outubro de 2025
foto de homem passando mal em academia para ilustrar matéria sobre morte súbita durante o treino.

Ser Saúde

Morte súbita durante o treino: o que pode causar e como prevenir?

Em apenas uma semana, duas vítimas de mal súbito morreram em academias de Fortaleza

Raísa Azevedo 21 de Outubro de 2025
foto de paciente aplicando injeção de Mounjaro no abdômen.

Ser Saúde

Anvisa aprova uso de Mounjaro para apneia do sono em adultos com obesidade

Fármaco é o primeiro aprovado pela agência para essa condição

Raísa Azevedo 20 de Outubro de 2025
foto de mulher com acne ingerindo suplemento alimentar em garrafa de tampa azul.

Ser Saúde

Qual suplemento dá mais acne? Veja o que diz a ciência

A acne é recorrente em usuários de suplementos devido à produção excessiva de sebo na pele e obstrução dos poros

Raísa Azevedo 18 de Outubro de 2025
foto de mulher segurando cápsula de protetor solar.

Ser Saúde

Protetor solar em cápsula funciona? Especialista explica efeitos do suplemento

O produto, mais comum nas versões em creme e em spray, tem se popularizado na versão em cápsula nos últimos anos

Raísa Azevedo 30 de Setembro de 2025
foto de criança em frente ao espelho aplicando maquiagem no rosto.

Ser Saúde

Skincare infantil: os riscos da adultização das crianças no mercado da beleza

Movimento intitulado "Sephora Kids" tem preocupado especialistas do mundo todo

Raísa Azevedo 19 de Setembro de 2025
Foto do ex-presidente Jair Bolsonaro para matéria sobre câncer carcinoma de células escamosas

Ser Saúde

Entenda o que é carcinoma de células escamosas, câncer de pele diagnosticado em Bolsonaro

A doença normalmente se apresenta como uma mancha ou área da pele elevada e espessa, de cor avermelhada, devido ao excesso de exposição solar

Raísa Azevedo 17 de Setembro de 2025
montagem de fotos de azeita Los Nobres e suplemento alimentar Kit-Fit-Turbo, proibidos pela anvisa

Ser Saúde

Anvisa proíbe venda do azeite Los Nobles, produtos de suplemento alimentar e emagrecedor; veja lista

Produtos possuem composição desconhecida, de origem clandestina, segundo o órgão

Raísa Azevedo 16 de Setembro de 2025
A imagem mostra dois homens em primeiro plano, um à frente do outro. São Jair e Flávio Bolsonaro. O que está mais próximo da câmera tem expressão séria, veste uma camisa verde sob um casaco preto e olha ligeiramente para a esquerda. Atrás dele, um segundo homem, também com semblante sério, usa terno escuro e camisa clara. O fundo é desfocado, com estruturas verticais claras, sugerindo um ambiente externo ou próximo a uma janela ampla.

PontoPoder

Filhos de Bolsonaro criticam condenação do pai: 'Suprema perseguição'

Flávio diz que “o jogo não acabou, está apenas começando”

Ingrid Campos e Raísa Azevedo 11 de Setembro de 2025
