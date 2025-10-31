Diário do Nordeste
Motorista de carro por aplicativo sentado ao volante com produtos aparecendo em primeiro plano.

Negócios

Motoristas de aplicativos de Fortaleza faturam até R$ 7 mil com 'lojas móveis'

Lojas dentro dos carros oferecem alimentos, maquiagens, acessórios para celular e perfumes importados.

Paloma Vargas 29 de Outubro de 2025
Imagem do portão de entrada para passageiros internacionais no aeroporto de Fortaleza.

Negócios

Com Europa em retração e boom da América do Sul, qual o cenário do turismo internacional no Ceará?

Estado tem recebido mais chilenos e argentinos do que de norte-americanos e europeus

Paloma Vargas 25 de Outubro de 2025
Imagem mostra o fotógrafo idealizador de duas torres de luzes estão montadas no espigão da Beira Mar de Fortaleza.

Negócios

“Correu, postou”: hábito estimula criação de estúdios fotográficos ao ar livre na Beira-Mar

Novos hábitos estão abrindo mercados em Fortaleza

Paloma Vargas 23 de Outubro de 2025
Imagem mostra campo com mais de 5 búfalos pastando.

Negócios

Paracuru e Pentecoste concentram criação de búfalos, e rebanhos crescem 20% no Ceará

Estado tem condições climáticas favoráveis para a produção do animal

Paloma Vargas 20 de Outubro de 2025
torres de energia eólica em alto mar.

Negócios

Crise do setor eólico ameaça os investimentos e projetos offshore no Ceará?

Ceará está em missão à China para atrair investidores do segmento

Paloma Vargas 17 de Outubro de 2025
Gôndola de supermercado onde ficam os azeites de olivas para compra.

Negócios

Azeite de oliva fica até 15% mais barato em Fortaleza; vejas novos preços

Um conjunto de fatores contribuiu com a redução

Paloma Vargas 15 de Outubro de 2025
Imagem dividida mostra duas cabeças de criança, uma com cabelo azul com planetas e foguete colados e outra com dois coques em formato de cupcakes rosas.

Negócios

"Cabelo maluco" aumenta demanda nos salões e pode custar até R$300 em Fortaleza

Atividade movimenta mercado no mês de outubro

Paloma Vargas 14 de Outubro de 2025
Imagem de automóvel adesivado para autoescola na entrada do Detran

Negócios

Fim da exigência de autoescolas pode afetar mais de 5 mil empregos no Ceará

Ao todo, são mais de 365 empresas com atividades ameaçadas, segundo o Sindicato das Autoescolas do estado

Paloma Vargas 13 de Outubro de 2025
Imagem mostra a fachada da empresa Vestas em Aquiraz, Ceará.

Negócios

Vestas reduz produção no Ceará e demite funcionários em meio à crise do setor eólico

A companhia afirma que a produção está ajustada à dinâmica do mercado e à demanda dos clientes

Paloma Vargas 11 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim

Ceará

Paciente internado por intoxicação por metanol em Quixeramobim é adolescente de 15 anos

Reportagem apurou que paciente tomou vodca e essa seria a primeira vez que havia ingerido bebida alcoólica

Paloma Vargas 05 de Outubro de 2025
