Silhueta de mulher em frente a uma grade, dentro de casa. Ao fundo, há um muro azul e uma planta com flores vermelhas. O clima é de reclusão e sofrimento.

Ceará

Quase 80% dos crimes sexuais registrados no CE são contra crianças e adolescentes

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 30 de Outubro de 2025
uas crianças sentadas em cadeiras escolares azuis, de costas, com mochilas coloridas penduradas nas cadeiras. A luz natural entra por uma janela próxima, iluminando o ambiente.

Ceará

Adultização, falha no ensino e subnotificação favorecem crimes sexuais contra crianças e jovens

Mylena Gadelha e Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
Morte de Odete Roitman, personagem de Deborah Bloch, em Vale Tudo

Zoeira

As hipóteses de fãs mais criativas e inusitadas para a morte de Odete Roitman

Desfecho de "Vale Tudo" movimenta redes sociais e promete marcar, mais uma vez, audiência brasileira

Mylena Gadelha 17 de Outubro de 2025
Em um fundo roxo, duas mãos dadas, imagem usada como uma espécie de referência ao termo ficantes tratada na matéria.

Zoeira

O que é ficante? Entenda o significado e veja como essa relação mudou com o tempo

Termo acabou mudando sob os olhares das novas gerações

Mylena Gadelha 09 de Outubro de 2025
Imagem de mãos segurando cédulas de dinheiro no valor de 50 e 10 reais, reais brasileiros, detalhes das notas e textura do papel.

País

Saiba quando é o quinto dia útil de outubro de 2025

Trabalhadores que atuam em regime CLT devem receber o pagamento do salário até esta data

Carol Melo e Mylena Gadelha 06 de Outubro de 2025
Nova temporada da série Largados e Pelados

Zoeira

'Largados e Pelados' estreia edição especial com ex-participantes e novas dificuldades

Integrantes da nova temporada passaram 30 dias na nas proximidades do Parque Nacional Kruger, na África do Sul

Mylena Gadelha 14 de Setembro de 2025
Encontro do PT realizado em Fortaleza reunindo as principais lideranças do partido

PontoPoder

Encontro com dirigentes do PT Fortaleza pauta rumos para 2026 e destaca condenação de Bolsonaro

Evandro Leitão citou a importância da união do partido e "vigilância" contra o bolsonarismo em futuras batalhas políticas

Marcos Moreira e Mylena Gadelha 13 de Setembro de 2025
Fátima Macedo e Lucas Galvino em cenas de Pssica

Opinião

Atores cearenses brilham em 'Pssica', nova série da Netflix, e ressaltam vitrine para cena local

Lucas Galvino e Fátima Macedo são alguns dos artistas cearenses presentes no elenco e celebram sucesso da obra em diversos países

Foto frontal Mylena Gadelha
Mylena Gadelha 13 de Setembro de 2025
video

Mundo

11 de Setembro: veja antes e depois e relembre atentado que mudou o mundo

Ataque de terroristas da Al Qaeda resultou na morte de quase três mil pessoas

Mylena Gadelha 11 de Setembro de 2025
Imagens de Padre Cícero exibidas na Times Square, em Nova York

Ceará

Cearense devoto de Padre Cícero faz homenagem ao sacerdote nos telões da Times Square; assista

Nildo Rodrigues, advogado em Juazeiro do Norte, pagou US$ 150 para realizar a homenagem

Mylena Gadelha 09 de Setembro de 2025
