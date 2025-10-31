Os líderes dos dois grupos criminosos estão entre os presos.
Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.
O chefe da facção carioca no Pirambu estava na região onde aconteceu a ação policial.
Segundo o depoimento de um dos policiais que investiga o caso, a chefia das polícias Militar e Civil foram avisadas sobre a possibilidade de invasão ao terreno.
A estudante foi morta a facadas, no bairro Mucuripe, em outubro do ano passado.
A vítima foi resgatada e nenhum valor foi transferido para os criminosos, segundo a Polícia Civil do Ceará
Nesta semana, a Polícia Militar do Ceará desinstalou câmeras que seriam de uma facção criminosa, na Capital
Um ex-conselheiro tutelar e um conselheiro tutelar afastado de Baturité estão presos acusados de aliciarem e induzirem à exploração sexual um adolescente do Município