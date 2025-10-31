Diário do Nordeste
A foto mostra policiais civis prendendo suspeitos de integrar uma facção criminosa no Ceará. Os policiais usam coletes e armas de fogo.

Segurança

Operações contra duas facções cariocas prendem 14 suspeitos na Grande Fortaleza

Os líderes dos dois grupos criminosos estão entre os presos.

Messias Borges 30 de Outubro de 2025
A foto mostra pessoas recolhendo corpos mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro.

Segurança

Familiares viajam ao RJ para identificar cearenses mortos em megaoperação

Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
A foto mostra vários corpos enfileirados, em uma rua, na Penha, no Rio de Janeiro, e pessoas consternadas em volta, após uma megaoperação policial.

Segurança

Quem são os cearenses mortos em megaoperação contra o CV no RJ

O chefe da facção carioca no Pirambu estava na região onde aconteceu a ação policial.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 29 de Outubro de 2025
A imagem mostra várias viaturas policiais que atenderam uma ocorrência de invasão a um terreno do Estado, na Avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza.

Segurança

Facção organizou invasão a terreno em Fortaleza mesmo com base da PM no local

Segundo o depoimento de um dos policiais que investiga o caso, a chefia das polícias Militar e Civil foram avisadas sobre a possibilidade de invasão ao terreno.

Messias Borges 29 de Outubro de 2025
A imagem, editada, mostra a configuração de um júri popular, ocorrido em Fortaleza. Estão presentes, na imagem, as figuras do juiz, promotor de justiça e advogado de defesa.

Segurança

Vara que julga homicídios de facções em Fortaleza concentra 30% das denúncias do MPCE

Messias Borges 27 de Outubro de 2025
A imagem, modificada por edição, mostra um Tribunal do Júri que ocorreu na Justiça do Ceará.

Segurança

Mais de 1.100 júris populares já foram realizados no Ceará em 2025

Messias Borges 27 de Outubro de 2025
A imagem mostra Bruna Gonçalves Soares e Antônio Carlos Sousa Pereira, vítima e acusado de feminicídio.

Segurança

Garçom é condenado a 32 anos de prisão por feminicídio em Fortaleza

A estudante foi morta a facadas, no bairro Mucuripe, em outubro do ano passado.

Messias Borges 23 de Outubro de 2025
Foto mostra policiais civis de costas, fardados, em ação no Ceará.

Segurança

Médico é sequestrado em Fortaleza e obrigado a fazer compra de R$ 5 mil; dupla é presa

A vítima foi resgatada e nenhum valor foi transferido para os criminosos, segundo a Polícia Civil do Ceará

Messias Borges 23 de Outubro de 2025
A imagem mostra um policial militar subindo em uma escada para retirar câmeras clandestinas em Fortaleza.

Segurança

Facções instalam câmeras para monitorar Polícia em comunidades no Ceará

Nesta semana, a Polícia Militar do Ceará desinstalou câmeras que seriam de uma facção criminosa, na Capital

Messias Borges 22 de Outubro de 2025
imagem com dezenas de pessoas protestando em frente ao Tribunal de Justiça do Ceará exigindo a soltura de dois conselheiros tutelares presos

Segurança

Familiares pedem soltura de conselheiros tutelares acusados de exploração sexual de adolescente no CE

Um ex-conselheiro tutelar e um conselheiro tutelar afastado de Baturité estão presos acusados de aliciarem e induzirem à exploração sexual um adolescente do Município

Messias Borges 22 de Outubro de 2025
