Foto do ministro Ricardo Lewandowski ao centro de coletiva de imprensa Alece, em Fortaleza.

PontoPoder

Em Fortaleza, ministro da Justiça nega ter recusado apoio e classifica operação no RJ como 'cruenta'

Lewandowski esteve em evento na Alece.

Matheus Facundo e Marcos Moreira 28 de Outubro de 2025
Foto de professor que foi filmado se masturbando em sala de aula em Fortaleza.

Segurança

Professor é flagrado se masturbando durante aula em escola estadual em Fortaleza

O profissional era temporário na escola e será demitido, de acordo com a Secretaria da Educação.

Matheus Facundo 24 de Outubro de 2025
Fachada do Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó.

Papo Carreira

Edital com 692 vagas para Colégios Militares do Ceará é publicado; confira

Vagas são para instituições em Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Matheus Facundo 24 de Outubro de 2025
Foto de vigilante cearense que morreu em acidente em Santa Catarina. Na foto ele está de casaco azul-marinho e com bolsa atravessada no corpo.

Segurança

Vigilante cearense morre atingido por carro na contramão em Santa Catarina

O homem retornava do trabalho quando uma motorista embriagada avançou contra ele no trânsito, na cidade de Itajaí (SC).

Matheus Facundo 23 de Outubro de 2025
Pessoas aglomeradas em fila dentro de policlínica de Fortaleza.

Ceará

Pacientes esperam até 8 horas em fila por medicamentos em policlínicas de Fortaleza

A Secretaria Municipal de Saúde informou que para diminuir o tempo de espera abrirá as policlínicas mais cedo, além de abri-las neste sábado (25)

Matheus Facundo 22 de Outubro de 2025
Fachada da academia Gaviões com duas ambulâncias do Samu na frente.

Segurança

Homem sofre mal súbito e morre em academia na Washington Soares, em Fortaleza

Artur do Nascimento, como foi identificado pela Gaviões 24 Horas, estava treinando com o filho quando teve uma parada cardiorrespiratória

Matheus Facundo e Luana Severo 20 de Outubro de 2025
Foto de uma cadela da cor caramelo com um lacinho alusivo ao Outubro Rosa, e ao fundo, dois balões rosas.

Pets

Outubro Rosa Pet: como prevenir o câncer de mama em cadelas e gatas

Especialistas alertam que a prevenção para pets é essencial para um diagnóstico precoce

Matheus Facundo 16 de Outubro de 2025
Foto de Alex Gardenal de blusa azul e preso.

Segurança

Alex Gardenal é preso por suspeita de 'saidinha' bancária em Fortaleza

Homem cumpriu pena por quase 20 anos por crimes como sequestros e assaltos

Matheus Facundo 15 de Outubro de 2025
Fachada do Fórum da cidade de Sobral, onde acontecem audiências.

Segurança

Justiça solta homem suspeito de matar criança de 4 anos e tio em Sobral

O juiz indicou que não há provas suficientes contra o homem

Matheus Facundo 14 de Outubro de 2025
Drink alcoólico com rodela de limão na taça, e uma coqueteleira e uma garrafa atrás.

Ceará

Fortaleza registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol

Seis notificações já foram registradas no Ceará

Matheus Facundo 07 de Outubro de 2025
