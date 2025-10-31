Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Foto da fachada do prédio do ginásio do Colégio Marista, que dará lugar a prédio residencial.

Ginásio do antigo Colégio Marista no Centro dará lugar a 3 torres de 15 andares

Empreendimento terá 576 unidades.

Mariana Lemos 30 de Outubro de 2025
Foto da fachada do data center Mega Lobster, inaugurado na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Novo data center em Fortaleza será o maior do Nordeste; veja como vai funcionar

Empreendimento na Praia do Futuro terá conexão com seis países.

Mariana Lemos 24 de Outubro de 2025
Imagem aérea de território com área verde em Fortaleza

Plano Diretor de Fortaleza propõe IPTU Verde com descontos para imóveis; entenda a medida

Mariana Lemos 22 de Outubro de 2025
Imagem mostra castanhas em um saco

Produção de castanha de caju em cidade cearense cresce 75% em um ano e se torna a maior do Brasil

Ceará concentra 64% de toda a produção nacional da oleaginosa

Mariana Lemos 21 de Outubro de 2025
Foto aérea de área com prédios residenciais em Fortaleza

Fortaleza tem 11 empreendimentos aptos a novo financiamento de até R$ 2,25 milhões; veja bairros

Governo Federal ampliou teto de financiamento habitacional mirando a classe média

Mariana Lemos 21 de Outubro de 2025
Imagem de fachada de loja da H&M, bandeira varejista sueca que chegou ao Brasil

Quem é a H&M e o que a chegada da gigante sueca pode representar para o varejo no Ceará

Varejista conhecida por moda acessível chegou ao Brasil este ano e tem Fortaleza nos planos de expansão

Mariana Lemos 07 de Outubro de 2025
Imagem de consumidor com contas de energia elétrica

Bandeiras tarifárias completam 10 anos e devem encarecer a conta de luz com mais frequência

Crise climática e o acionamento das térmicas contribuirão com o cenário, segundo especialistas

Mariana Lemos 06 de Outubro de 2025
Imagem de dispositor de bebidas na embaixada da cachaça, em Fortaleza

Casos de intoxicação por metanol no Brasil fazem dobrar demanda por bebidas regionais no Ceará

Com receio de que casos cheguem ao Estado, restaurantes e clientes têm priorizado bebidas artesanais

Mariana Lemos 04 de Outubro de 2025
Imagem de passageiros em terminal de ônibus em Fortaleza

Veja 6 soluções econômicas para enfrentar a crise do transporte público em Fortaleza

Empresas anunciaram suspensão e redução de linhas para conter 'desequilíbrio financeiro'

Letícia do Vale e Mariana Lemos 01 de Outubro de 2025
Imagem aérea da Praia do Futuro, em Fortaleza, considerada uma das regiões com mais cabos submarinos do mundo.

Marinha fará teste de proteção de cabos submarinos na Praia do Futuro; saiba como será

O polo de conectividade cearense abrange 16 cabos submarinos

Mariana Lemos 29 de Setembro de 2025
