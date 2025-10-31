Diário do Nordeste
Montagem de fotos que mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola estadual de Sobral, no Ceará.

Segurança

Vídeo mostra correria de alunos após ataque a tiros em escola de Sobral

Dois adolescentes morreram no pátio do colégio estadual

Matheus Facundo, Carol Melo, Luana Severo e Mariana Lazari 25 de Setembro de 2025
Segurança

Ataque a tiros deixa dois adolescentes mortos e três pessoas baleadas em escola de Sobral

Caso aconteceu no colégio estadual Luís Felipe

Carol Melo, Luana Severo, Mariana Lazari e Matheus Facundo 25 de Setembro de 2025
Segurança

Esquadrão antibombas é acionado após suspeita de bomba no Fórum Clóvis Beviláqua

Artefato foi encontrado na calçada do prédio. TJCE informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os responsáveis

Beatriz Irineu e Mariana Lazari 16 de Setembro de 2025
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira sentado no STF. ao lado dele, dois homens. ele tem uma tala no braço

PontoPoder

Ex-ministro de Bolsonaro, cearense é o único réu do 'núcleo 1' presente em julgamento no STF

Paulo Sérgio Nogueira é um dos oito réus na ação penal

Mariana Lazari e Luana Severo 02 de Setembro de 2025
jair bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. ao lado dele, sentado, de costas, está augusto heleno.

PontoPoder

Veja resumo de como foi 1º dia de julgamento de Bolsonaro no STF

Ex-presidente é considerado principal nome do chamado "núcleo 1" da tentativa de golpe de estado

Luana Severo, Mariana Lazari e Matheus Facundo 02 de Setembro de 2025
prédio-sede da polícia federal, em brasília. concurso pf está com inscrições abertas

Papo Carreira

Com salários de R$ 11 mil, concurso PF abre inscrições; veja detalhes do edital

São 192 vagas e formação de cadastro de reserva

Mariana Lazari 29 de Abril de 2025
prefeito evandro leitão diante de microfone da verdinha fm 92.5, no estúdio, durante entrevista

Negócios

Evandro garante antecipação de 13º salário a servidores de Fortaleza em 2025

Prefeito afirmou que foi feito planejamento financeiro para honrar pagamentos

Mariana Lazari 10 de Abril de 2025