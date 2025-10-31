Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Deputado federal Mauro Filho durante sessão da Câmara.

PontoPoder

Mauro Filho será relator do projeto do Governo Federal que reduz benefícios fiscais para empresas

Deputado cearense prevê arrecadação adicional de cerca de R$ 20 bilhões por ano aos cofres do Executivo.

Marcos Moreira 29 de Outubro de 2025
Foto mostra vereadores de Fortaleza recebendo Plano Diretor da Prefeitura na Câmara Municipal.

PontoPoder

Câmara de Fortaleza recebe Plano Diretor e quer aprovar texto final até dezembro

Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.

Bruno Leite e Marcos Moreira 29 de Outubro de 2025
Imagem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas, em um encontro nesta terça-feira (28).

PontoPoder

Lewandoski diz que Elmano tem visitado Ministério da Justiça de 'forma rotineira'

Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.

Marcos Moreira e Beatriz Rabelo 28 de Outubro de 2025
Foto do ministro Ricardo Lewandowski ao centro de coletiva de imprensa Alece, em Fortaleza.

PontoPoder

Em Fortaleza, ministro da Justiça nega ter recusado apoio e classifica operação no RJ como 'cruenta'

Lewandowski esteve em evento na Alece.

Matheus Facundo e Marcos Moreira 28 de Outubro de 2025
Roberto Cláudio, de camisa preta, com microfone na mão, discursando em palanque, com banner azul atrás.

PontoPoder

União Brasil confirma filiação de Roberto Cláudio para 5 de novembro, em Brasília

Ex-prefeito de Fortaleza havia anunciado migração para o partido em junho.

Marcos Moreira 27 de Outubro de 2025
Pessoas delegadas votando na plenária da Conferência da Cidade do Plano Diretor de Fortaleza.

Ceará

Plano Diretor vai para Câmara com criação de zona de proteção da Floresta do Aeroporto de Fortaleza

A votação ocorreu no terceiro dia da Conferência da Cidade, que reuniu quase 600 pessoas delegadas para debater a minuta elaborada pela Prefeitura.

Gabriela Custódio e Marcos Moreira 26 de Outubro de 2025
Foto mostra Elmano de Freitas, Camilo Santana, Jade Romero e Cid Gomes durante ato de campanha

PontoPoder

Após filiação de Ciro ao PSDB, base governista reage com publicações em apoio a Elmano, Cid e Camilo

Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.

Marcos Moreira 25 de Outubro de 2025
Foto mostra deputados Stuart Castro, Sérgio Aguiar e Tin Gomes durante reunião Comissão de Orçamento.

PontoPoder

Orçamento de 2026 do Governo Elmano terá Tin Gomes como relator e receberá demandas do Interior

PLOA começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará na semana passada.

Marcos Moreira 24 de Outubro de 2025
Foto mostra deputados e sindicatos de profissionais e empresários de autoescolas com deputados na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Alece recebe sindicatos e Detran em meio ao protesto contra fim da obrigatoriedade das autoescolas

Galerias da Assembleia Legislativa do Ceará foram ocupadas por manifestantes da categoria nesta quarta-feira.

Marcos Moreira 23 de Outubro de 2025
Mesa diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (22)

PontoPoder

Com oposição na filiação de Ciro, Alece aprova PL do Governo com urgência em sessão com cerca de 2h

Alguns deputados aliados de Ciro chegaram a registrar presença, antes de participarem do evento do PSDB

Marcos Moreira 22 de Outubro de 2025
1 2 3