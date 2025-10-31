Estudo de demanda analisa propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.
Governo Federal avalia novo projeto no Cariri
Interligação ferroviária utilizaria infraestrutura já existente
Ideia é certificar os animais como autorizados seguindo regras específicas do Islã
Veja lista das principais companhias, com destaque para supermercadistas
Operação da ferrovia será inicialmente em regime de testes, com capacidade reduzida
Os dados constam na Pesquisa Pecuária Municipal
Quantidade de animais no território cearense cresce de forma mais tímida do que no estado vizinho
Unidade ficará na Praia do Futuro
Retomada lenta da atividade aeroportuária após a pandemia ainda causa efeitos até em Frankfurt, sede global da empresa