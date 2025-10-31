Diário do Nordeste
Foto que contém VLT em movimento em estação ferroviária de Fortaleza. Pessoas aguardam sentadas na estação.

Negócios

Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão

Estudo de demanda analisa propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.

Luciano Rodrigues 30 de Outubro de 2025
Foto que contém Estação Crato e trem do VLT do Cariri.

Negócios

Ceará pode se tornar o 1º estado do Brasil com dois sistemas de trens de passageiros; veja cidades

Governo Federal avalia novo projeto no Cariri

Luciano Rodrigues 24 de Outubro de 2025
Foto que contém a Estação Ferroviária de Sobral, abandonada e atualmente sede da Escola de Belas Artes de Sobral.

Negócios

O que se sabe sobre o trem de passageiros entre Fortaleza e Sobral?

Interligação ferroviária utilizaria infraestrutura já existente

Luciano Rodrigues 19 de Outubro de 2025
Foto que contém rebanho de cabras no Ceará.

Negócios

Ceará mira exportações de caprinos e ovinos para o mercado muçulmano com novo polo halal

Ideia é certificar os animais como autorizados seguindo regras específicas do Islã

Luciano Rodrigues 16 de Outubro de 2025
Foto que contém as logomarcas da Farmácias Pague Menos, Restaurante Coco Bambu e do Mercadão São Luiz.

Negócios

Quais são as 12 empresas cearenses entre as maiores do varejo do Brasil?

Veja lista das principais companhias, com destaque para supermercadistas

Luciano Rodrigues 14 de Outubro de 2025
Foto que contém locomotiva da Ferrovia Transnordestina.

Negócios

Transnordestina recebe autorização para transportar cargas entre Piauí e Ceará

Operação da ferrovia será inicialmente em regime de testes, com capacidade reduzida

Luciano Rodrigues 13 de Outubro de 2025
Foto que contém rede de pesca com tilápias jovens em açude do Ceará.

Negócios

‘Capital da Tilápia’ do Ceará volta a crescer e figura entre os 15 maiores produtores do Brasil

Os dados constam na Pesquisa Pecuária Municipal

Luciano Rodrigues 08 de Outubro de 2025
Foto que contém galinhas em granja de Beberibe, no Ceará.

Negócios

Ceará perde para Pernambuco o posto de maior população de galinhas do Nordeste; veja lista

Quantidade de animais no território cearense cresce de forma mais tímida do que no estado vizinho

Luciano Rodrigues 01 de Outubro de 2025
Foto que contém Mega Lobster Data Center

Negócios

Empresa abre novo data center no Ceará com investimento de R$ 550 milhões

Unidade ficará na Praia do Futuro

Luciano Rodrigues 29 de Setembro de 2025
Foto que contém área de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins

Negócios

Crise na aviação deve manter demanda de passageiros no aeroporto de Fortaleza estagnada até 2028, diz Fraport

Retomada lenta da atividade aeroportuária após a pandemia ainda causa efeitos até em Frankfurt, sede global da empresa

Luciano Rodrigues 27 de Setembro de 2025
