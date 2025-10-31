O serviço antes funcionava no Hospital de Saúde Mental e agora passa a ser ofertado no novo equipamento. A mudança é uma demanda antiga
Verba será usada para criação de sistema integrado, dispositivo leitor e aplicativo móvel para identificação rápida das condições de saúde dos usuários
Nova gestora busca fortalecer o contato com a comunidade externa e criar vínculos para fomento de pesquisa
A unidade no Itaperi, em Fortaleza, será “porta fechada” e só atenderá pacientes encaminhados por outros serviços de saúde
O presidente disse ainda que Camilo Santana precisa superar Fernando Haddad na gestão do MEC
Em tom de brincadeira, Lula disse que proibiu a entrada de Evandro em seu gabinete: "Acaba o dinheiro do Brasil só para ele"
A unidade inaugurada no Itaperi, no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), será a maior da rede pública estadual e começa a funcionar com 240 leitos
Fortaleza é a única capital do Brasil governada por um integrante do PT
MPCE solicitou a interdição da casa de repouso devido a más condições estruturais
Passados 5 anos de pandemia, Ceará teve transformações sociais e no sistema de saúde