Ceará

Ambulatório para pessoas trans é transferido de Messejana para Hospital Universitário do CE a partir desta segunda (24)

O serviço antes funcionava no Hospital de Saúde Mental e agora passa a ser ofertado no novo equipamento. A mudança é uma demanda antiga

Thatiany Nascimento, Lucas Falconery e Nicolas Paulino 24 de Março de 2025
Dispositivo com tela alerta sobre quais substâncias o paciente é alérgico

Ceará

Pesquisadores cearenses criam pulseira que detecta alergias a medicamentos e conseguem recurso de R$ 1,4 milhão

Verba será usada para criação de sistema integrado, dispositivo leitor e aplicativo móvel para identificação rápida das condições de saúde dos usuários

Lucas Falconery 24 de Março de 2025
Adriana será a primeira diretora-geral do IFCE Fortaleza após 115 anos de instituição

Ceará

Primeira mulher na direção do IFCE Fortaleza busca representatividade e criação de creche para alunas mães

Nova gestora busca fortalecer o contato com a comunidade externa e criar vínculos para fomento de pesquisa

Lucas Falconery 23 de Março de 2025
Entrada do Hospital do Universitário do Ceará, com portas de vidro

Ceará

Veja como será o funcionamento do Hospital Universitário do Ceará

A unidade no Itaperi, em Fortaleza, será “porta fechada” e só atenderá pacientes encaminhados por outros serviços de saúde

Thatiany Nascimento e Lucas Falconery 20 de Março de 2025
Lula participou da inauguração do Hospital Universitário do Ceará

PontoPoder

Lula diz que Elmano tem que ser melhor que Camilo e provoca Bolsonaro: 'O coisa não foi nada'

O presidente disse ainda que Camilo Santana precisa superar Fernando Haddad na gestão do MEC

Igor Cavalcante, Bruno Leite, Lucas Falconery 19 de Março de 2025
Lula arrancou risadas do público presente na inauguração do novo Hospital da Uece

PontoPoder

‘Presidente, me dá um dinheirinho’: Lula diz que Camilo e Evandro, toda vez que vão a Brasília, é para pedir dinheiro

Em tom de brincadeira, Lula disse que proibiu a entrada de Evandro em seu gabinete: "Acaba o dinheiro do Brasil só para ele"

Igor Cavalcante, Bruno Leite, Lucas Falconery 19 de Março de 2025

Ceará

Em 1º vinda ao Ceará em 2025, Lula inaugura Hospital Universitário que começa a receber pacientes nesta quarta (19)

A unidade inaugurada no Itaperi, no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), será a maior da rede pública estadual e começa a funcionar com 240 leitos

Lucas Falconery, Thatiany Nascimento 19 de Março de 2025
Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza

PontoPoder

Em evento com Lula em Fortaleza, Evandro agradece apoio nas eleições e diz que Ceará 'vai ser exemplo na saúde'

Fortaleza é a única capital do Brasil governada por um integrante do PT

Igor Cavalcante, Bruno Leite, Lucas Falconery 19 de Março de 2025
Nenhum idoso permanece no abrigo após o cumprimento da interdição

Ceará

Após denúncia de maus-tratos, idosos do Abrigo São Gabriel são todos retirados do local e 5 internados em hospitais

MPCE solicitou a interdição da casa de repouso devido a más condições estruturais

Gabriela Custódio, Lucas Falconery 18 de Março de 2025
Ex-secretário da Saúde do Ceará

Ceará

‘Vi mais óbitos em 2 anos do que nos 33 de Medicina antes da pandemia’, relembra ex-secretário Cabeto

Passados 5 anos de pandemia, Ceará teve transformações sociais e no sistema de saúde

Lucas Falconery 16 de Março de 2025
