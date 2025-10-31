Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Joel Barroso é um jovem branco de cabelo preto bem cortado. Na foto, ele está com um leve bigode e usa terno preto com camisa social azul e gravata da mesma cor.

PontoPoder

Joel Barroso é eleito prefeito de Santa Quitéria após cassação do pai

O prefeito eleito é filho do prefeito cassado, Braguinha, e apoiado pelo senador Cid Gomes.

Luana Severo e Igor Cavalcante 26 de Outubro de 2025
foto de autoridades na conferência da cidade, em fortaleza.

Ceará

Conferência da Cidade inicia discussão sobre Plano Diretor Participativo de Fortaleza

O momento ocorre no Centro de Eventos do Ceará até domingo (26) e conta com a participação de 596 pessoas delegadas.

Luana Severo, Igor Cavalcante e Gabriela Custódio 24 de Outubro de 2025
Mão segura frasco de etanol farmacêutico.

Ser Saúde

Como desintoxicar de metanol? Entenda o que fazer em caso de sintomas

Há antídoto para o metanol, mas o tratamento deve ser feito em hospital

Luana Severo 22 de Outubro de 2025
Turistas caminham pela Vila de Jericoacoara.

Negócios

Justiça barra cobrança de ingresso e mantém acesso livre à Vila de Jericoacoara

A concessionária Urbia Cataratas queria impor gradualmente uma taxa diária de visitação ao vilarejo

Luana Severo 21 de Outubro de 2025
Fachada da academia Gaviões com duas ambulâncias do Samu na frente.

Segurança

Homem sofre mal súbito e morre em academia na Washington Soares, em Fortaleza

Artur do Nascimento, como foi identificado pela Gaviões 24 Horas, estava treinando com o filho quando teve uma parada cardiorrespiratória

Matheus Facundo e Luana Severo 20 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.

Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo 17 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.

Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento 16 de Outubro de 2025
Copo de uísque sobre barril de madeira.

Ceará

Morte em Juazeiro do Norte não foi causada por intoxicação por metanol, diz Prefeitura

Paciente era um homem de 56 anos com histórico de etilismo crônico e outras comorbidades. Com o descarte, o Ceará passa a não ter nenhum caso suspeito

Luana Severo 13 de Outubro de 2025
Vídeo

Ceará

O que é a 'faixa azul' para motos e como ela é avaliada por especialistas em segurança viária

A estrutura consolida o tráfego pelo chamado "corredor" da via e busca reordenar o trânsito, mas pode acabar incentivando o emprego de altas velocidades

Luana Severo 08 de Outubro de 2025
Carros e motos em avenida de São Paulo.

Ceará

Fortaleza fará teste de faixas exclusivas para motos em duas avenidas

As primeiras "faixas azuis" serão instaladas nas avenidas Humberto Monte e Santos Dumont

Luana Severo e João Lima Neto 06 de Outubro de 2025
